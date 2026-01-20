Otro accidente ferroviario en España: descarrilaron dos trenes en Cataluña y hay más de 10 heridos
La presencia de piedras en las vías afectó la circulación entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) de la empresa Rodalies.
Otro accidente ferroviario sorprendió a España este martes, cuando la presencia de piedras en las vías afectó la circulación entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) de la empresa Rodalies.
Según la información brindada por medios locales, el tren que circula por la línea R1 descarriló entre Blanes y Maçanet debido a que perdió el eje tras impactar con una roca.
Noticia en desarrollo...
