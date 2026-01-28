Donald Trump amenaza a Irán y lo insta a que llegue a un acuerdo:

Donald Trump amenazó a Irán. Foto: Reuters/Dado Ruvic

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán al afirmar que la flota de barcos que Washington envió hacia Medio Oriente está lista y para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela, cuando desde la Casa Blanca den la orden.

Con esta amenaza, Trump quiere presionar a Teherán para que llegue a un trato y negocien un acuerdo entre las partes. De lo contrario, “el próximo ataque será mucho peor”, sentenció.

Trump: “Una enorme armada se dirige a Irán”

A través de su perfil Truth Social, Trump confirmó que “una enorme armada se dirige a Irán”. “Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”, aseveró.

En el mismo comunicado mencionó que esta flota está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario”.

El portaaviones Abraham Lincoln que está en Medio Oriente. Foto: X/@AecioEscalante

Por todo lo anterior, Trump sostuvo que espera que Irán no se dilate y “negocie un acuerdo justo y equitativo”, donde el tema de las armas nucleares se ponga sobre la mesa y que “beneficie a todas las partes”.

“¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! No lo hicieron, y hubo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder“, sentenció.

Irán amenaza con ir a la guerra contra Estados Unidos

El Gobierno de Irán alertó que considera más factible un escenario de confrontación militar con Estados Unidos que la apertura de un canal de diálogo, tras varios días marcados por una creciente escalada de tensiones entre ambos países.

Entre los factores que profundizaron el clima de hostilidad se encuentra la decisión de Donald Trump de desplegar el portaaviones Abraham Lincoln en Medio Oriente, específicamente en el mar Arábigo, una medida que fue interpretada por el régimen teocrático iraní como una provocación directa.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Ghariabadi, dejando explícita la postura oficial de Teherán frente al conflicto.