Tiroteo en una pista de hockey de Rhode Island. Foto: REUTERS

Al menos dos personas murieron tras un tiroteo registrado en las inmediaciones de un estadio en Pawtucket, estado de Rhode Island (Estados Unidos). Según señalaron fuentes del caso a la CNN, otras cuatro personas resultaron heridas, mientras que el atacante es uno de los fallecidos.

En tanto, la policía local informó que la primera hipótesis señala que el incidente es de naturaleza doméstica, ya que el hombre armado parece haber estado apuntando a miembros de su propia familia.

Tiroteo en una pista de hockey de Rhode Island, Estados Unidos. Video: X @MundoEConflicto

Además, medios locales afirmaron que el hombre armado murió de una herida de bala autoinfligida después de llevar a cabo el tiroteo. Por su parte, la otra persona fallecida era una niña.

Todo ocurrió cuando dos equipos estaban jugando partidos de hockey en la pista del Dennis M. Lynch Arena. North Providence, una de las escuelas involucradas, señaló que el incidente puede haber involucrado a padres de sus estudiantes. Por su parte, Coventry -otra escuela-, dijo que todos sus alumnos fueron localizados.

“Agentes de la Oficina contra el Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) están respondiendo a un tiroteo reportado en Pawtucket, Rhode Island, para ayudar a las autoridades estatales y locales”, anunció la policía de Boston a través de las redes sociales.

Un empleado de un Walgreens (cadena estadounidense de farmacias) cercano le aseguró al medio Target 12 que varias personas entraron apresuradamente a la tienda para resguardarse. Los testigos estaban “presos del pánico” y “gritaban que se había producido un tiroteo”.

Por su parte, el superintendente de Coventry, Don Cowart, envió un correo electrónico a las familias después del tiroteo, afirmando que estaban al tanto de un “incidente grave reportado” en el estadio, según WPRI.

Tiroteo en una pista de hockey de Rhode Island. Foto: REUTERS

“La información aún se está desarrollando y estamos trabajando activamente con el personal del evento y las autoridades locales para comprender la situación”, escribió Cowart.

Y añadió: “Nos informaron que los estudiantes están asegurados en varios lugares. En este momento, seguimos investigando el estado y la ubicación de todos los individuos”.

Los tiroteos, una moneda común en Estados Unidos

Este tipo de tiroteos no son algo aislado en Estados Unidos. El año pasado, se produjeron casi 15.000 muertes por armas de fuego en el país del norte.

Según la web Gun Violence Archive, durante 2025 pasado se produjeron 14.651 muertes de este tipo, frente a las casi 17.000 de 2024, lo que supone el cuarto descenso consecutivo y el menor nivel desde 2015.

Tiroteo en una pista de hockey de Rhode Island. Foto: REUTERS

Las cifras recopiladas por la organización sin fines de lucro incluyen asesinatos, disparos accidentales y homicidios legalmente justificados. En tanto, no contabiliza los suicidios, que representan más de la mitad de todas las muertes por armas de fuego.

El tiroteo en Pawtucket tiene lugar dos meses después de que un hombre armado abriera fuego en un edificio de la Universidad Brown en Providence, matando a dos personas e hiriendo a otras nueve.