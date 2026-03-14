Petróleo Foto: Proactive Investors

Desde el estallido del conflicto en Medio Oriente que se desató el pasado sábado 28 de febrero, los mercados internacionales de energía reaccionaron con una marcada tendencia alcista en el precio del petróleo. El incremento en las cotizaciones se ve motorizado por la inseguridad respecto al flujo de hidrocarburos provenientes del Golfo Pérsico y la posibilidad de bloqueos en corredores logísticos vitales para el comercio energético mundial.

El impacto se refleja con claridad en los dos indicadores de referencia para el sector:

Barril de Brent: El estándar internacional experimentó un salto del 42% desde que comenzó el conflicto. Tras cotizar a 72,48 dólares el 27 de febrero, el precio escaló hasta los 103,14 dólares registrados este viernes por la noche, acumulando un alza superior al 11% en los últimos siete días.

West Texas Intermediate (WTI): El referente del mercado norteamericano mostró una aceleración incluso mayor. Su valor progresó más de un 47%, posicionándose en los 98,71 dólares por barril.

Petróleo

Especialistas en energía alertaron que el mercado permanecerá en un estado de alta inestabilidad mientras la guerra se mantenga activa o si existe el riesgo de que se traslade a otras zonas de extracción en la región. Dado que el Golfo Pérsico es responsable de una porción determinante de la oferta global de crudo, cualquier distorsión en la cadena de suministro se traduce de inmediato en una presión al alza sobre los costos internacionales.