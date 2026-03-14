Canal 26
Por Canal 26
sábado, 14 de marzo de 2026, 12:11
Ataque de Irán sobre la embajada de Estados Unidos en Irak.
Ataque de Irán sobre la embajada de Estados Unidos en Irak. Foto: NA

Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Irak, causando una densa columna de humo negro en un claro recrudecimiento de la violencia en la región.

Mientras las imágenes de las agencias de noticias internacionales registraban la combustión dentro del perímetro oficial, las fuentes gubernamentales ofrecían versiones divergentes sobre el origen del impacto.

Ataque de Irán sobre la embajada de Estados Unidos en Irak.
Ataque de Irán sobre la embajada de Estados Unidos en Irak. Foto: NA

Al respecto, un responsable de seguridad iraquí afirmó que “un dron atacó la embajada”, mientras que otros dos funcionarios citados por la prensa internacional aseguraron que “fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto”.

Este evento se produjo apenas unas horas después de que se registraran ataques dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital, operativos que, según fuentes de seguridad, “dejaron dos muertos” antes de la salida del sol.

También podría interesarte
Donald Trump anunció “el mayor bombardeo en la historia de Medio Oriente” contra la isla de Kharg, la joya petrolera de Irán

Donald Trump anunció “el mayor bombardeo en la historia de Medio Oriente” contra la isla de Kharg, la joya petrolera de Irán

Qatar ordenó evacuaciones “hasta que el peligro haya pasado” y se incrementa la tensión en Medio Oriente

Qatar ordenó evacuaciones “hasta que el peligro haya pasado” y se incrementa la tensión en Medio Oriente

Ataque de Irán sobre la embajada de Estados Unidos en Irak.
Ataque de Irán sobre la embajada de Estados Unidos en Irak. Foto: NA

La situación en la Zona Verde de Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades intentan determinar el alcance de los daños en la sede diplomática y el origen preciso del proyectil.

El ataque contra la delegación estadounidense se encadena así con la serie de bombardeos previos, profundizando la crisis de seguridad en territorio iraquí durante las primeras horas de este 14 de marzo.