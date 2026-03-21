Irán Foto: REUTERS

En una declaración que eleva al máximo la tensión geopolítica por la guerra en Medio Oriente, las fuerzas armadas de Irán lanzaron una advertencia directa contra Estados Unidos e Israel este viernes 20 de marzo. El portavoz militar, Abolfazl Shekarchi, afirmó que Teherán tiene la capacidad de alcanzar a funcionarios y militares fuera de los escenarios de conflicto convencionales mencionando específicamente centros de ocio y puntos turísticos.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, sentenció Shekarchi en declaraciones a la televisión estatal iraní, dejando claro que el seguimiento de sus objetivos es constante.

Ataque de Irán sobre refinería de gas natural de Qatar. Foto: REUTERS

La advertencia marca un cambio en la retórica de seguridad, al sugerir que las represalias podrían ocurrir en ámbitos públicos y de recreación a escala global. “A partir de ahora, los paseos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, lanzó el portavoz militar iraní.

El anuncio se produjo en un contexto de máxima tensión internacional, donde la seguridad de las delegaciones diplomáticas y el personal militar en tránsito se convirtió en una prioridad crítica para los servicios de inteligencia de Occidente.

Donald Trump descartó una tregua con Irán: “No haces un alto el fuego cuando estás aniquilando al otro lado”

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó de manera categórica la posibilidad de un alto el fuego en el conflicto con Irán. Sus declaraciones refuerzan una postura de continuidad en las operaciones militares y alejan, por el momento, cualquier escenario de negociación.

“Yo no quiero hacer un alto el fuego”, afirmó el mandatario norteamericano ante periodistas al salir de la Casa Blanca. En la misma línea, explicó: “No haces un alto el fuego cuando literalmente estás aniquilando al otro lado”.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Durante su exposición, Trump sostuvo que el balance militar es ampliamente favorable a Washington. “Creo que hemos ganado”, expresó, al tiempo que destacó la magnitud de los ataques realizados.

El presidente detalló que las fuerzas estadounidenses lograron impactar en áreas clave del aparato militar iraní. “Los hemos golpeado tremendamente fuerte. No sé si se puede golpear más fuerte”, afirmó, y añadió: “destruimos su marina, su fuerza aérea, sus defensas antiaéreas, hemos destruido todo”.