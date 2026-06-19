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Cocina italiana a 30 minutos de CABA: cuándo, dónde y qué comer en el festival gastronómico más esperado

Un plan ideal para el fin de semana en Buenos Aires que propone dos jornadas de comida italiana, música en vivo y entrada libre y gratuita a pocos minutos de CABA.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Cocina italiana a 30 minutos de CABA.
Cocina italiana a 30 minutos de CABA.
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La cocina italiana desembarca con fuerza en la provincia de Buenos Aires con una propuesta que combina gastronomía, cultura y entretenimiento. Este festival gastronómico en San Isidro invita a recorrer un paseo al aire libre donde los aromas a pizza, pasta y café recién hecho marcan el ritmo de un plan distinto para el fin de semana.

A solo 30 minutos de CABA, el evento se posiciona como una escapada ideal para quienes buscan turismo gastronómico sin alejarse demasiado. La experiencia apunta tanto a fanáticos de los sabores italianos como a quienes quieren descubrir nuevas propuestas culinarias en un ambiente familiar.

Cuándo y dónde se realiza el festival gastronómico “San Isidro celebra Italia”

El encuentro se desarrollará el 20 y 21 de junio, en el horario de 12 a 23 horas, en la Plaza Castiglia (Jacinto Díaz 200, San Isidro). Durante ambas jornadas, el espacio se transformará en una auténtica postal italiana.

Uno de los principales atractivos es su entrada libre y gratuita, lo que lo convierte en una opción accesible para vecinos de zona norte y también para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires en busca de un plan diferente.

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La tradición del país europeo será celebrada en el municipio del conurbano. Foto: NEA Buenos Aires

Qué platos típicos de la comida italiana se podrán degustar en este festival

La propuesta gastronómica es el corazón del evento. Habrá paninis, pizzas, pastas frescas, helados artesanales y vino italiano, entre otras especialidades que representan lo mejor de la tradición culinaria.

Además de los clásicos, el festival suma una mirada contemporánea con opciones renovadas que combinan técnicas modernas y productos de calidad. La variedad está pensada para todos los gustos, desde quienes prefieren recetas tradicionales hasta quienes buscan probar algo distinto.

Cómo llegar al festival en San Isidro desde CABA

Llegar desde el centro porteño es sencillo y rápido. San Isidro se encuentra a unos 30 minutos de CABA, lo que facilita el acceso tanto en transporte público como en auto particular.

Trenes, colectivos y autopistas conectan directamente con la zona, lo que refuerza el atractivo del evento como plan de cercanía para una escapada de fin de semana sin grandes traslados.

Habrá show de cierre en este festival italiano: qué banda tocará

Además de la gastronomía, el festival suma una agenda cultural con shows en vivo durante todo el fin de semana, a cargo de artistas locales que aportan música y baile a la experiencia. Durante la jornada, tocarán “Los Charros”.

La propuesta busca recrear el espíritu festivo de Italia, combinando sabores, sonidos y tradiciones en un mismo espacio. Así, el evento se consolida como una de las citas más atractivas del calendario gastronómico en Buenos Aires.

Con su formato de festival culinario al aire libre, la iniciativa se presenta como una opción ideal para disfrutar en grupo, celebrar ocasiones especiales o simplemente recorrer un paseo distinto. San Isidro vuelve a convertirse en epicentro del buen comer, con un evento que invita a quedarse todo el día.

ItaliaSan IsidroFestival
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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