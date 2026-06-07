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Ofrecen más de medio millón de pesos por vivir 30 días en la montaña: dónde y cuáles son los requisitos para anotarse

El estudio es para analizar cómo influye la altura en la presión arterial, la calidad del sueño y el metabolismo.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 18:01
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Alpes italianos, montañas.
Alpes italianos, montañas. Foto: Freepik.
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Un estudio de Eurac Research busca voluntarios dispuestos a vivir gratis durante un mes en los Alpes italianos a cambio de 400 euros (unos $668.500). El objetivo es analizar cómo una altitud media de entre 2.000 y 2.500 metros influye en la presión arterial, la calidad del sueño y el metabolismo.

El análisis se realizará en el refugio Nino Corsi, que se encuentra en el corazón del Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur. Esta iniciativa del proyecto MAHE es para analizar y lograr un mayor conocimiento científico, ya que siempre se analizaron altitudes extremas y no medias.

Los primeros estudios indican que vivir por un tiempo en zonas de gran altura podría ayudar a mejorar el metabolismo y reducir la presión arterial. Por eso, los científicos buscan confirmar si el ambiente de montaña puede proteger contra enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Alpes italianos, montañas. Foto: Freepik.

Quiénes se pueden postular al experimento

La convocatoria es para 12 hombres y mujeres que tengan entre 18 y 40 años, y que vivan al nivel del mar. Por otro lado, los investigadores excluyeron a los fumadores, deportistas de alto rendimiento y personas con enfermedades previas.

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Además, especificaron que los voluntarios deberán mantener la rutina diaria, ya sea mediante el teletrabajo o el estudio. Durante las 4 semanas, los médicos monitorearán de forma constante la calidad del sueño, la actividad física diaria y la nutrición.

Cuáles son los riesgos de vivir en las alturas

Hay algunos riesgos que pueden presentarse y son los siguientes:

  • Niveles bajos de oxígeno.
  • La exposición a una mayor radiación ultravioleta.

Aunque vivir en altura suele estar relacionado con un menor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, también podría aumentar las posibilidades de padecer enfermedades respiratorias. Por eso, los investigadores buscan determinar con exactitud cómo influye este entorno en la salud.

Alpes italianos, montañas. Foto: Freepik.

Por qué es interesante participar del estudio

La propuesta llama la atención porque combina varios elementos poco comunes: la posibilidad de viajar, participar en una investigación científica y vivir durante un mes en plena montaña. Además, quienes sean seleccionados recibirán una compensación económica por formar parte de una experiencia única en los Alpes italianos.

Cuánto cobrarán los voluntarios

Los participantes cobrarán 400 euros y tendrán cubiertos todos los gastos de alojamiento durante su estadía en el refugio alpino. A través de este estudio, los científicos buscan conocer mejor cómo el entorno y las condiciones ambientales pueden influir en la salud y la longevidad de las personas.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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