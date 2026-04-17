Israel no descarta volver a atacar a El Líbano tras el alto el fuego:

Presencia del Ejército israelí en la frontera con El Libano. Foto: REUTERS

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, declaró que el Ejército “mantiene y seguirá manteniendo” el territorio que ha ocupado en el sur del Líbano, y advirtió que podría volver a atacar tras la tregua de diez días a fin de forzar el desarme de Hezbolláh.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen y seguirán manteniendo todos los lugares que han liberado y ocupado”, dijo el funcionario israelí en un vídeo mensaje.

Mensaje de Israel Katz sobre la presencia de Israel en el Libano durante el alto el fuego. Video: REUTERS.

Sobre el área más extensa desde la divisoria hasta el río Litani, Katz dijo que en esta zona Israel debe aún confiscar armas y combatir a milicianos de Hezbolláh ya sea “mediante la vía diplomática o mediante la continuación de la actividad militar” tras el alto el fuego.

“Si se reanuda el fuego, los residentes que regresen a la zona de seguridad deberán evacuar para permitir la finalización de la misión”, añadió sobre los civiles libaneses que ya han intentado volver a sus casas.

Regreso de civiles a sus casas en el Libano tras el alto el fuego. Foto: REUTERS

“El objetivo que definimos: desarmar a Hezbolláh por medios militares o diplomáticos, fue y sigue siendo el objetivo de la campaña a la que estamos comprometidos”, reiteró.

Donald Trump anunció un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que se prolongará durante diez días. La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra Beirut.