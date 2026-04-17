Israel no descarta volver a atacar a El Líbano tras el alto el fuego: “No nos iremos”
Lo aseguró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Advirtió que los civiles libaneses desplazados que regresan a sus hogares podrían verse obligados a evacuar de nuevo “si se reanudan los combates”.
Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, declaró que el Ejército “mantiene y seguirá manteniendo” el territorio que ha ocupado en el sur del Líbano, y advirtió que podría volver a atacar tras la tregua de diez días a fin de forzar el desarme de Hezbolláh.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen y seguirán manteniendo todos los lugares que han liberado y ocupado”, dijo el funcionario israelí en un vídeo mensaje.
Sobre el área más extensa desde la divisoria hasta el río Litani, Katz dijo que en esta zona Israel debe aún confiscar armas y combatir a milicianos de Hezbolláh ya sea “mediante la vía diplomática o mediante la continuación de la actividad militar” tras el alto el fuego.
“Si se reanuda el fuego, los residentes que regresen a la zona de seguridad deberán evacuar para permitir la finalización de la misión”, añadió sobre los civiles libaneses que ya han intentado volver a sus casas.
“El objetivo que definimos: desarmar a Hezbolláh por medios militares o diplomáticos, fue y sigue siendo el objetivo de la campaña a la que estamos comprometidos”, reiteró.
Donald Trump anunció un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que se prolongará durante diez días. La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra Beirut.