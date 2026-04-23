La Bundeswehr busca ser la fuerza más poderosa de Europa. Foto: Reuters (Christian Mang)

La Bundeswehr dio un histórico paso en medio de un escenario internacional cada vez más volátil: por primera vez en su historia, adoptó una estrategia militar integral que busca redefinir el rumbo de las fuerzas armadas alemanas y prepararlas frente a potenciales conflictos de gran escala. El anuncio, realizado en Berlín, refleja un cambio profundo en la política de defensa de Alemania, atravesada por la guerra en Ucrania y la creciente tensión con Rusia.

“El mundo se volvió más impredecible y peligroso”, afirmó el ministro de Defensa, Boris Pistorius. Foto: Reuters (Nadja Wohlleben)

“El mundo se volvió más impredecible y peligroso”, afirmó el ministro de Defensa, Boris Pistorius, al presentar el documento. En ese contexto, sostuvo que pocas veces una estrategia de este tipo fue “tan necesaria como en este momento histórico”.

Rusia fue señalada como la principal amenaza para la seguridad europea

El documento oficial no deja lugar a ambigüedades: identifica a Rusia como “la mayor y más inmediata amenaza” para la seguridad alemana y transatlántica. Según la estrategia, Moscú estaría creando condiciones que podrían derivar en un eventual ataque contra territorios de la OTAN.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Foto: Reuters (Liesa Johannssen)

La nueva hoja de ruta también contempla distintos escenarios de conflicto (incluyendo posibles agresiones contra países aliados), aunque estos detalles fueron clasificados como secretos. Pistorius justificó la decisión con una frase que resume el nivel de sensibilidad: “Sería como añadir a Vladimir Putin a nuestra lista de correo”.

Expansión militar en Alemania: el objetivo de 460.000 soldados y 200.000 reservistas

Uno de los pilares centrales de la estrategia es el fortalecimiento del personal militar. El plan prevé alcanzar unos 460.000 efectivos a mediados de la próxima década, incluyendo 200.000 reservistas, con el objetivo de convertir a Alemania en la mayor potencia militar convencional de Europa.

Actualmente, la Bundeswehr cuenta con alrededor de 185.400 soldados, una cifra que creció levemente en el último año. Sin embargo, el propio Pistorius reconoció que el reclutamiento es el mayor desafío.

Para revertir esta situación, el Gobierno lanzó un nuevo sistema que combina incentivos con ciertas obligaciones, como la realización de exámenes médicos a jóvenes varones. Si estas medidas no resultan efectivas, no se descarta el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido en 2011.

Si no funciona la estrategia militar, Alemania no descarta el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido en 2011. Foto: deutschland.de

Junto a la estrategia principal, el Ministerio de Defensa presentó una serie de documentos complementarios que delinean aspectos clave del nuevo enfoque militar. Entre ellos se destaca el “Perfil de capacidades”, que define qué deben poder hacer las fuerzas armadas tanto en defensa nacional como en el marco de la OTAN, incluyendo áreas críticas como la defensa aérea.

Por su parte, la “estrategia de reservas” apunta a garantizar la disponibilidad de unos 200.000 reservistas para 2033, quienes actuarán como un puente entre las fuerzas armadas y la sociedad civil, con funciones tanto en combate como en logística.

Menos burocracia y más flexibilidad: una nueva mentalidad militar

Otro de los puntos centrales es la modernización administrativa. La denominada “Agenda de desburocratización y modernización” busca simplificar el funcionamiento interno de la Bundeswehr, reduciendo la carga de regulaciones que actualmente afecta a los soldados.

La denominada “Agenda de desburocratización y modernización” busca simplificar el funcionamiento interno de la Bundeswehr. Foto: Reuters (Christian Mang)

El plan incluye 153 medidas y 580 pasos concretos, entre ellos la implementación de una “billetera militar” digital que concentrará la documentación personal. Además, todas las normas internas tendrán fecha de caducidad, lo que permitirá eliminar automáticamente aquellas que resulten obsoletas.

Además, la estrategia introduce un cambio conceptual: deja de lado los objetivos rígidos a largo plazo para convertirse en un “documento vivo”, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios del contexto global. “Queremos dejar atrás el viejo pensamiento compartimentado”, subrayó Pistorius.

Apoyo con matices desde la oposición alemana

Desde la oposición, el portavoz de defensa de Die Linke, Ulrich Thoden, consideró que la estrategia es “lógica y necesaria” frente a las políticas agresivas de Rusia. Sin embargo, advirtió que ese diagnóstico no implica que Alemania deba transformarse en una gran potencia militar.

Así, el debate queda abierto en un país que históricamente mantuvo cautela en materia de defensa, pero que ahora parece decidido a redefinir su rol en el tablero geopolítico global.