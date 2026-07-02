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Nuevos ataques de Rusia en Ucrania: al menos 17 muertos e infraestructura crítica destruida

El masivo ataque ruso contra la capital de Ucrania dejó además 70 heridos. Volodímir Zelenski reclamó más sistemas de defensa antiaérea Patriot, mientras Moscú aseguró que el objetivo del bombardeo fueron fábricas de misiles y drones ucranianos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevos ataques con misiles de Rusia a Ucrania.
Nuevos ataques con misiles de Rusia a Ucrania. Foto: REUTERS
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Al menos 17 personas murieron y otras 70 resultaron heridas tras el masivo ataque con misiles y drones que Rusia lanzó durante la madrugada de este jueves contra Kiev, según el último balance difundido por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas fatales podría aumentar debido a que los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros de los edificios destruidos.

Los reportes oficiales habían informado inicialmente 13 fallecidos, pero el número creció a medida que avanzaron las tareas de búsqueda. Además de las víctimas, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, confirmó que al menos cinco distritos de la capital registraron importantes daños materiales como consecuencia del bombardeo.

El detalle del ataque de Rusia a Ucrania

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó durante la noche cerca de 500 drones de largo alcance y 74 misiles contra distintos puntos del país. Entre estos proyectiles había 24 misiles balísticos, considerados una de las principales amenazas para las defensas ucranianas.

Las fuerzas antiaéreas lograron interceptar casi la totalidad de los drones y derribar 48 misiles, aunque solo cuatro de ellos eran balísticos. Ucrania continúa enfrentando serias dificultades para neutralizar este tipo de armamento, que posee mayor velocidad y capacidad de penetración que los misiles convencionales.

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Tras el ataque, el presidente Volodímir Zelenski volvió a reclamar un fortalecimiento urgente de las defensas aéreas del país. El mandatario insistió en la necesidad de acelerar la incorporación de sistemas antimisiles que permitan proteger a la población frente a los bombardeos rusos.

En ese contexto, Kiev mantiene conversaciones con Estados Unidos para obtener autorización que le permita fabricar en territorio ucraniano, o junto a socios europeos, sistemas de defensa Patriot y la munición necesaria para operarlos. El gobierno ucraniano espera una respuesta de la administración del presidente Donald Trump sobre esa solicitud.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: via REUTERS

Al mismo tiempo, Ucrania negocia con Alemania y otros aliados europeos la producción conjunta de sistemas de defensa antiaérea desarrollados en Europa, con el objetivo de reducir la dependencia de la tecnología estadounidense.

Mientras tanto, canales ucranianos de Telegram reportaron que el ataque provocó daños en numerosas empresas civiles sin vínculos con la industria militar. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que el objetivo del operativo fue destruir fábricas clave dedicadas a la producción de misiles y drones para las fuerzas ucranianas, una afirmación que no pudo ser verificada de manera independiente.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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