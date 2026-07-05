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De ruina abandonada a polo cultural: así renació después de 30 años el predio más oculto de Palermo

El lugar, que ocupa casi una hectárea a orillas del Lago Regatas dentro del Parque Tres de Febrero, supo ser un punto de encuentro social. Funcionó como restaurante y salón de fiestas hasta mayo de 1989, cuando se convirtió en una postal del desgaste urbano.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El predio más oculto de Palermo que renació después de 30 años como polo cultural.
El predio más oculto de Palermo que renació después de 30 años como polo cultural. Foto: Casa Futuro
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Durante más de tres décadas, el predio ubicado en Andrés Bello 5950, en el corazón del barrio porteño de Palermo, fue sinónimo de abandono. Sin embargo, ese espacio que alguna vez albergó al emblemático Hostal del Lago (también conocido como Hostal del Ciervo) atraviesa hoy una transformación profunda que lo devuelve al mapa cultural y gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires.

El lugar, que ocupa casi una hectárea a orillas del Lago Regatas dentro del Parque Tres de Febrero, supo ser durante años un punto de encuentro social. Administrado bajo concesión municipal, funcionó como restaurante y salón de fiestas hasta mayo de 1989, cuando el contrato venció y el predio quedó librado a su suerte. Desde entonces, su deterioro se convirtió en una postal del desgaste urbano.

Historia del Hostal del Lago y su valor patrimonial en Palermo

La historia del predio se remonta a fines del siglo XIX, cuando formó parte del sistema de parques diseñado por el paisajista francés Carlos Thays. En este contexto, sus construcciones de hierro y vidrio respondían a una lógica funcional: lejos de lo ornamental, estaban concebidas como espacios de experimentación botánica integrados al paisaje.

La historia se remonta a fines del siglo XIX, cuando formó parte del sistema de parques diseñado por Carlos Thays. Foto: Casa Futuro

El conjunto de 5.700 metros cuadrados fue durante décadas una pieza clave dentro del pulmón verde porteño. Sin embargo, tras el cierre del hostal en 1989, el edificio quedó en estado de abandono durante más de 30 años, con estructuras deterioradas y materiales en riesgo de pérdida definitiva.

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Casa Futuro: la renovación del predio histórico de Andrés Bello 5950

La recuperación comenzó hace tres años, cuando el Gobierno porteño lanzó una licitación para poner en valor el espacio. Allí apareció la figura de Agustín Schlesinger, emprendedor y director creativo de Avant Garten, quien, tras descubrir el lugar en una recorrida por los bosques de Palermo, decidió impulsar un proyecto integral de regeneración.

Su propuesta, Casa Futuro, fue seleccionada y se convirtió en el puntapié de una transformación que demandó más de un año de obras. El principio rector fue claro: recuperar antes que reemplazar. Se renovaron instalaciones eléctricas y pluviales, se restauraron carpinterías de hierro y se incorporaron materiales contemporáneos como madera de laurel, iluminación LED y aislación con celulosa vegetal.

Su propuesta, Casa Futuro, fue seleccionada y se convirtió en una transformación que demandó más de un año de obras. Foto: Casa Futuro

Uno de los hitos fue la restauración del invernadero que, a pesar de su deterioro, se conservó en lugar de demolerse. “Fue un trabajo casi artesanal”, describió Schlesinger, destacando la combinación entre reconstrucciones completas y tareas de restauración minuciosa sobre materiales originales.

Actividades culturales y gastronomía sustentable en Casa Futuro

Hoy, el espacio funciona como un ecosistema que combina cultura, educación ambiental y gastronomía. La propuesta reúne a productores y emprendedores como Corte (carnicería y parrilla), ÖSS Kaffe (café de especialidad), Atelier Fuerza (panadería de masa madre), Enófilo (vinoteca), Francisca del Fuego (pizza al horno de barro), además de proyectos agroecológicos como Don Pacho y La Tandilera.

En la actualidad, Casa Futuro funciona como un ecosistema que combina cultura, educación ambiental y gastronomía. Foto: Casa Futuro

El criterio de selección responde a valores como el oficio, la trazabilidad y la producción responsable. A su vez, Casa Futuro suma una fuerte impronta pedagógica con talleres, música en vivo, clases de yoga, cine y encuentros con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

La huerta educativa, desarrollada junto a la ONG Germinar, completa la propuesta con un enfoque de educación ambiental y producción sustentable. De este modo, lo que alguna vez fue un predio olvidado se consolida como un nuevo nodo urbano que integra historia, naturaleza y vida contemporánea, redefiniendo el uso del espacio público en la ciudad.

ConstrucciónPalermoCiudad de Buenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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