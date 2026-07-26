Dani Olmo no aceptó las disculpas del Ratón Ayala tras su pelea en la final del Mundial y lo acusó de “faltar a la verdad”

Dani Olmo no aceptó las disculpas del Ratón Ayala tras su pelea en la final del Mundial. Foto: Canal26.com

A una semana de la final del Mundial 2026, la polémica entre Argentina y España sigue sumando capítulos. Recientemente, el mediocampista Dani Olmo no aceptó las disculpas de Roberto Fabián Ayala tras su pelea y lo acusó de “faltar a la verdad”.

Olmo señaló que si el “Raton” asegura que está arrepentido, pero después justifica un golpe afirmando que era como respuesta a algo que le dijo, entonces “seguramente no se arrepiente”, porque “está faltando a la verdad”.

Publicidad

“No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, subrayó el jugador del Barcelona en declaraciones al Diari de Terrassa.

Qué pasó entre Dani Olmo y el Ratón Ayala

Tras la final mundialista, se desató un tumulto en el campo donde Ayala, asistente de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, tuvo un altercado físico con el mediocampista español Dani Olmo.

La pelea entre Roberto "Ratón" Ayala y Dani Olmo. Video: X @RazedFootball

Al ser consultado sobre la importancia de que los protagonistas en el mundo del fútbol sean un ejemplo para todos, Olmo dijo que cuando sus hijos, su familia, y los hinchas vean el partido, él quiere que estén orgullosos de cómo compiten, de cómo ganan, pero sobre todo del comportamiento en el campo.

Publicidad

“La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo que es realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, afirmó.

Publicidad

Qué dijo el Ratón Ayala sobre su pelea con Dani Olmo

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, expresó Ayala en diálogo con Esports Migdia.

Y añadió: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

Además, aclaró que su reacción estuvo vinculada a una provocación verbal, aunque prefirió no brindar más detalles sobre lo ocurrido dentro del campo de juego. “Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, afirmó el exjugador de Racing y Valencia.

Roberto Ayala rompió el silencio tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

El integrante del cuerpo técnico campeón del mundo en Qatar 2022 también se refirió al clima de tensión que se vivió tras el pitazo final. Según explicó, su intención inicial fue intervenir para evitar que la situación escalara entre jugadores argentinos y españoles.

Ayala insistió en que las pulsaciones del momento no justifican su conducta y asumió su responsabilidad por lo ocurrido. “Me hago cargo de lo que hice. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa. Por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba”, manifestó.