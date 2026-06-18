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El temible submarino nuclear de EE.UU. que hundió a una fragata iraní y reaparece en el RIMPAC 2026

El USS Charlotte (SSN-766), uno de los submarinos nucleares de ataque más avanzados de la Armada de Estados Unidos, volverá a captar la atención mundial durante RIMPAC 2026, el mayor ejercicio naval multinacional del planeta.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El temible submarino nuclear de EE.UU. que hundió a una fragata iraní y reaparece en el RIMPAC 2026.
El temible submarino nuclear de EE.UU. que hundió a una fragata iraní y reaparece en el RIMPAC 2026. Foto: navantia.es
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El submarino nuclear de la Armada de Estados Unidos que protagonizó uno de los episodios navales más comentados de los últimos meses volverá a estar bajo los reflectores internacionales. Se trata del USS Charlotte (SSN-766), una unidad de ataque de propulsión nuclear que participará en el ejercicio multinacional Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026, considerado el mayor entrenamiento naval del mundo.

Cuál es el submarino nuclear de la Armada de Estados Unidos elegido para RIMPAC 2026

El USS Charlotte pertenece a la clase Los Ángeles (688i), una de las series de submarinos de ataque más importantes desarrolladas por la Marina estadounidense. La embarcación fue confirmada entre las unidades que participarán en RIMPAC 2026, cuyas maniobras se desarrollarán entre el 24 de junio y el 31 de julio en las inmediaciones de Hawái.

El temible submarino nuclear de EE.UU. que hundió a una fragata iraní y reaparece en el RIMPAC 2026. Foto: navantia.es

De acuerdo con la información disponible, el submarino podría intervenir en alguno de los ejercicios SINKEX, actividades destinadas a evaluar armamento y tácticas mediante el hundimiento controlado de buques fuera de servicio. Entre los posibles objetivos aparecen el exbuque anfibio Ex-Peleliu (LHA-5) y el excrucero Ex-Mobile Bay (CG-53).

Cómo fue el operativo militar donde fue hundida la fragata iraní IRIS Dena

La presencia del USS Charlotte en RIMPAC genera especial interés debido a su actuación en la Operación “Furia Épica”, desarrollada en marzo de este año.

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Durante esa misión, el submarino estadounidense lanzó torpedos contra la fragata iraní IRIS Dena, perteneciente a la clase Moudge, mientras operaba en el océano Índico. El ataque provocó el hundimiento de la embarcación y marcó un hecho histórico para la Marina de Estados Unidos: fue la primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense lograba una victoria confirmada mediante torpedos contra un buque enemigo.

La operación incluyó además acciones contra el portadrones iraní IRIS Shahid Bagheri, en el marco de una ofensiva dirigida contra unidades navales vinculadas a Irán.

Qué es RIMPAC 2026 y por qué reúne a las mayores fuerzas navales del mundo

Rim of the Pacific, más conocido como RIMPAC, es un ejercicio militar organizado periódicamente por Estados Unidos con el objetivo de mejorar la coordinación entre fuerzas navales aliadas y asociadas.

La edición 2026 contará con la participación de 31 países y desplegará aproximadamente 40 buques de superficie, cinco submarinos, 140 aeronaves y más de 25.000 efectivos militares. Las actividades incluyen operaciones marítimas, ejercicios aéreos, guerra antisubmarina, desembarcos anfibios y simulaciones de combate de alta complejidad.

Las temibles capacidades técnicas del submarino de ataque estadounidense

El USS Charlotte fue diseñado para realizar misiones de combate, vigilancia e inteligencia en cualquier océano del mundo. Gracias a su sistema de propulsión nuclear, puede permanecer largos períodos sumergido sin necesidad de repostar combustible.

El temible submarino nuclear de EE.UU. que hundió a una fragata iraní y reaparece en el RIMPAC 2026. Foto: Wikipedia.

Además, está equipado con torpedos pesados y misiles de crucero, sistemas avanzados de detección acústica y capacidades para operar de forma silenciosa, una de las principales ventajas de los submarinos de la clase Los Ángeles.

Su combinación de alcance, sigilo y poder de fuego lo convierte en una de las plataformas más peligrosas de la flota estadounidense y en una de las unidades más observadas durante RIMPAC 2026.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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