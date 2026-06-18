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Perú confirmó la visita del papa León XIV: cuáles son las posibilidades de que llegue a la Argentina

El mandatario peruano, José María Balcázar, ratificó el viaje del Sumo Pontífice a su país para el mes de noviembre.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Papa Leon XIV.
Papa Leon XIV. Foto: REUTERS
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El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó que el papa León XIV visitará el país durante la primera quincena de noviembre de 2026. El anuncio se produjo tras una reunión bilateral que mantuvo con el Sumo Pontífice en el Vaticano y que se extendió durante casi dos horas.

La confirmación despertó expectativas tanto en la Argentina como en Uruguay, donde crecen las especulaciones sobre una posible gira regional del líder de la Iglesia Católica por Sudamérica.

Papa Leon XIV.
Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

Según detalló Balcázar en declaraciones a RPP, el viaje papal a Perú tendría una duración estimada de entre ocho y diez días. El itinerario preliminar incluye actividades oficiales y celebraciones religiosas en Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Además, se analiza la posibilidad de sumar visitas a Puno e Iquitos, aunque esa definición dependerá de cuestiones logísticas y organizativas.

¿Cuáles son las posibilidades de que el Papa venga a Argentina?

Las autoridades argentinas continúan las gestiones para concretar la visita del sumo Pontífice. En mayo, el canciller Pablo Quirno había adelantado que existían avances importantes en las conversaciones y señaló que solo restaba coordinar cuestiones vinculadas al calendario.

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Las negociaciones se remontan a febrero, cuando una delegación argentina entregó en Roma una invitación formal firmada por el presidente Javier Milei para que León XIV visite el país.

Papa Leon XIV.
Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

Uruguay también trabaja en la posibilidad de recibir al Papa durante noviembre. Fuentes de la diplomacia uruguaya reconocieron que mantienen contactos y preparativos para intentar incluir a Montevideo dentro de una eventual gira sudamericana.

Por el momento, el Vaticano no emitió ninguna comunicación oficial dirigida a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), un paso fundamental para avanzar formalmente en la organización de una visita papal. De acuerdo con los procedimientos habituales de la Santa Sede, esa notificación es necesaria para coordinar los aspectos institucionales y logísticos junto con el Gobierno nacional.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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