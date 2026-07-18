Nueva York se viste de celeste y blanco con un masivo banderazo con 10 mil hinchas argentinos

Banderazo argentino en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

En la previa a la gran final del Mundial 2026, hinchas argentinos vestirán de celeste y blanco el Times Square con un masivo banderazo, en el que se esperan alrededor de 10 mil personas.

El punto elegido para la reunión es la mítica esquina neoyorquina, a las 17 (hora local).

Banderazo argentino en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El objetivo es darle apoyo al conjunto nacional y marcar la presencia celeste y blanca antes de un cruce decisivo.

Times Square había sido el lugar elegido para el encuentro de los hinchas también antes de la final de la Copa América 2024. En aquella oportunidad se reunieron unas 10 mil personas y el conjunto de Scaloni terminó imponiéndose por 1 a 0 ante Colombia en la definición.

Banderazo argentino en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Sin embargo, desde los organizadores dudan de que el espacio en el centro de la Gran Manzana “quede chico”.

De esta forma, el encuentro podría trasladarse al Central Park, otro punto emblemático de la gran ciudad norteamericana.

Banderazo argentino en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

A qué hora se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se jugará el domingo 19 de julio a las 16 de Argentina (15:00 de Nueva York) en uno de los horarios centrales del torneo. El sábado, a la misma hora, se medirán Francia e Inglaterra por el tercer puesto.

El escenario será el MetLife Stadium, una de las sedes principales de la competición, que tendrá capacidad colmada para una definición que promete alto voltaje desde el arranque y una audiencia mundial récord.

¿España o Argentina gana el Mundial 2026? Foto: REUTERS.

La cuarta o la segunda: el historial de finales de Argentina y España

Argentina afronta su séptima final mundialista con la posibilidad de sumar la cuarta estrella. Fue campeón en 1978 ante Países Bajos, en 1986 frente a Alemania y en 2022 contra Francia. Además, llegó a las finales de 1930 (vs Uruguay), 1990 (vs Alemania) y 2014 (vs Alemania).

España, en tanto, tiene un historial más breve pero significativo: su única final fue en 2010 ante Países Bajos, donde se impuso 1-0 en tiempo suplementario con el recordado gol de Andrés Iniesta. Ahora buscará repetir aquella consagración.