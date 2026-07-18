Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Nueva York se viste de celeste y blanco con un masivo banderazo con 10 mil hinchas argentinos

La convocatoria es a las 17 en el Time Square y podría extenderse al Central Park. Continúa el tradicional encuentro argentino un día antes de los partidos de la Scaloneta.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Banderazo argentino en el Mundial 2026.
Banderazo argentino en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la previa a la gran final del Mundial 2026, hinchas argentinos vestirán de celeste y blanco el Times Square con un masivo banderazo, en el que se esperan alrededor de 10 mil personas.

El punto elegido para la reunión es la mítica esquina neoyorquina, a las 17 (hora local).

Banderazo argentino en el Mundial 2026.
Banderazo argentino en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El objetivo es darle apoyo al conjunto nacional y marcar la presencia celeste y blanca antes de un cruce decisivo.

Times Square había sido el lugar elegido para el encuentro de los hinchas también antes de la final de la Copa América 2024. En aquella oportunidad se reunieron unas 10 mil personas y el conjunto de Scaloni terminó imponiéndose por 1 a 0 ante Colombia en la definición.

Contenido Recomendado

Las sorprendentes coincidencias numéricas que alimentan el sueño de la Argentina rumbo a la final del Mundial 2026

Las sorprendentes coincidencias numéricas que alimentan el sueño de la Argentina rumbo a la final del Mundial 2026

España, más cara que Argentina:el valor de mercado le da ventaja a la Roja de cara a la final del Mundial

España, más cara que Argentina: el valor de mercado le da ventaja a la Roja de cara a la final del Mundial
Banderazo argentino en el Mundial 2026.
Banderazo argentino en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Sin embargo, desde los organizadores dudan de que el espacio en el centro de la Gran Manzana “quede chico”.

De esta forma, el encuentro podría trasladarse al Central Park, otro punto emblemático de la gran ciudad norteamericana.

Banderazo argentino en el Mundial 2026.
Banderazo argentino en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

A qué hora se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se jugará el domingo 19 de julio a las 16 de Argentina (15:00 de Nueva York) en uno de los horarios centrales del torneo. El sábado, a la misma hora, se medirán Francia e Inglaterra por el tercer puesto.

El escenario será el MetLife Stadium, una de las sedes principales de la competición, que tendrá capacidad colmada para una definición que promete alto voltaje desde el arranque y una audiencia mundial récord.

¿España o Argentina gana el Mundial 2026? Foto: REUTERS.

La cuarta o la segunda: el historial de finales de Argentina y España

Argentina afronta su séptima final mundialista con la posibilidad de sumar la cuarta estrella. Fue campeón en 1978 ante Países Bajos, en 1986 frente a Alemania y en 2022 contra Francia. Además, llegó a las finales de 1930 (vs Uruguay), 1990 (vs Alemania) y 2014 (vs Alemania).

España, en tanto, tiene un historial más breve pero significativo: su única final fue en 2010 ante Países Bajos, donde se impuso 1-0 en tiempo suplementario con el recordado gol de Andrés Iniesta. Ahora buscará repetir aquella consagración.

Mundial 2026Banderazo argentinoNueva YorkSelección Argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Messi vuelve al MetLife Stadium:de la renuncia más dolorosa a la final del mundo ante España

    Messi vuelve al MetLife Stadium: de la renuncia más dolorosa a la final del mundo ante España

  2. F1 hoy:a qué hora clasifica Franco Colapinto en el GP de Bélgica y dónde verlo en vivo

    F1 hoy: a qué hora clasifica Franco Colapinto en el GP de Bélgica y dónde verlo en vivo

  3. Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 ante España

    Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 ante España

  4. Final del Mundial 2026 en pantalla gigante:dónde ver Argentina - España en la Ciudad

    Final del Mundial 2026 en pantalla gigante: dónde ver Argentina - España en la Ciudad

  5. Así es la casa de Lisandro Martínez y su pareja Muriel López Benítez en Mánchester

    Así es la casa de Lisandro Martínez y su pareja Muriel López Benítez en Mánchester
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

A 32 años del ataque a la AMIA, la causa sigue sin condenados y espera una decisión clave de Casación

A 32 años del ataque a la AMIA, la causa sigue sin condenados y espera una decisión clave de Casación

La Casa Blanca respaldó a la Selección Argentina tras la bandera de Malvinas

Plata para las cajas y obras del Procrear:el trasfondo del encuentro entre Santilli y el gobernadro de La Pampa en la Casa Rosada

“Las Malvinas son argentinas”:la histórica postal de los jugadores de la Selección Argentina que interpeló a todos

Economía

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Cuánto cobran los camioneros:de cuánto es el sueldo básico en julio 2026 tras el nuevo acuerdo

Internacionales

La guerra con Irán golpea al Pentágono:advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles

La guerra con Irán golpea al Pentágono: advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles

Emiratos Árabes busca una salida estratégica al Golfo:proyecta un nuevo puerto para esquivar el estrecho de Ormuz

La Casa Blanca respaldó a la Selección Argentina tras la bandera de Malvinas

Quién es Alessio Casimirri, el exmiembro de las Brigadas Rojas por el que Nicaragua e Italia rompieron relaciones