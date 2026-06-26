Un empresario compró tres islas y abrió la puerta a un nuevo corredor natural en Sudamérica

Kayaks navegando por el parque natural del río Uruguay. Foto: X @GobiernoER.

En tiempos en los que los ecosistemas naturales están cada vez más presionados por el avance productivo, la urbanización y el cambio climático, una decisión privada sorprendió al mundo ambiental sudamericano: tres islas ubicadas sobre el río Uruguay fueron compradas y luego donadas al Estado uruguayo.

Se trata de las islas Chala, Ingá y Pingüino, ubicadas en el departamento de Río Negro, entre las localidades de San Javier y Nuevo Berlín. En conjunto, abarcan alrededor de 514 hectáreas, aunque el Ministerio de Ambiente de Uruguay informó la donación como de 515 hectáreas dentro del proyecto “Islas y Canales Verdes del Río Uruguay”.

La historia llama la atención no solo por la magnitud territorial, sino por el giro inesperado del caso: las islas fueron adquiridas con fondos vinculados al filántropo estadounidense Gilbert Butler, a través de la fundación Butler Conservation, y gestionadas por la organización uruguaya AMBÁ antes de pasar a dominio estatal.

Quién es Gilbert Butler, el empresario detrás de la donación

Gilbert Butler es un empresario y filántropo estadounidense que hizo su fortuna en el mundo financiero, especialmente mediante negocios vinculados a fondos de pensión. En 1979 fundó Butler Capital Corporation y, años más tarde, concentró buena parte de su actividad en proyectos de conservación mediante Butler Conservation.

Islas del río Uruguay. Foto: Wildlife Argentina.

Su interés por esta zona del río Uruguay no fue casual. Butler ya venía impulsando iniciativas ambientales en distintas regiones del continente y encontró en este corredor fluvial un espacio con enorme potencial ecológico. Según medios uruguayos, el empresario incluso manifestó su intención de avanzar hacia una idea más ambiciosa: un parque binacional entre Uruguay y Argentina.

Por qué estas tres islas son tan importantes

Las islas Chala, Ingá y Pingüino forman parte del entorno del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, uno de los paisajes naturales más relevantes del litoral uruguayo. Esta área reúne humedales, canales, bosques ribereños, pastizales e islas que funcionan como refugio para distintas especies nativas.

Su valor no está solamente en la biodiversidad visible. Estas islas cumplen una función esencial como conectores ecológicos, permitiendo que especies animales y vegetales mantengan corredores naturales en una región compartida por Uruguay y Argentina.

En otras palabras, proteger estas tierras no significa solo conservar tres puntos aislados en el mapa. Implica reforzar una red natural mucho más amplia, asociada al río Uruguay, sus humedales y las comunidades que dependen de ese equilibrio ambiental.

Una donación histórica para el sistema de áreas protegidas

El acto de donación se concretó el 8 de enero de 2026 en Nuevo Berlín, con participación del presidente uruguayo Yamandú Orsi, autoridades ambientales, representantes locales, organizaciones civiles y el propio Gilbert Butler.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto al filántropo norteamericano Gilbert Butler. Foto: Presidencia Uruguay.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Uruguay, esta donación permitió incorporar las islas al Estado y, al mismo tiempo, anunciar la suma de otras 16 islas al área protegida. Con esa ampliación, el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay pasó de 16.424 a 21.565 hectáreas, y de 19 a 35 islas dentro de su área.

El dato no es menor: se trata de una de las incorporaciones más relevantes para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay y un ejemplo concreto de articulación entre sector público, organizaciones ambientales y filantropía privada.

Ecoturismo, kayak y desarrollo local

Además de su valor ambiental, las islas ya cuentan con infraestructura pensada para el uso público responsable. En la zona existen muelles, refugios, baños, senderos y escuelas de kayak, especialmente vinculadas a las localidades de San Javier y Nuevo Berlín.

La propuesta apunta a fomentar un modelo de ecoturismo de bajo impacto, donde visitantes, familias, estudiantes y operadores locales puedan recorrer el paisaje sin alterar el equilibrio natural. También se informó la existencia de programas gratuitos de kayak para escuelas, instituciones, vecinos y turistas, con equipamiento y supervisión de instructores.

Esto convierte a la donación en algo más amplio que una simple transferencia de tierras: también puede impulsar nuevas oportunidades de educación ambiental, investigación científica y economía local sustentable.

El gesto que puede cambiar el futuro del río Uruguay

La donación de Chala, Ingá y Pingüino deja una señal potente en la región: la conservación puede avanzar cuando se combinan recursos privados, gestión pública y participación comunitaria.

Pero el impacto podría ir mucho más lejos. Al tratarse de un río compartido, cualquier estrategia ambiental sobre el Uruguay tiene una dimensión binacional. Por eso, la posibilidad de conectar áreas protegidas de ambos lados de la frontera aparece como uno de los grandes desafíos del futuro.

Lo que comenzó como una compra privada terminó transformándose en una decisión de alcance público. Tres islas que antes podían pasar inadvertidas hoy ocupan un lugar central en la conversación ambiental sudamericana.

Y quizá esa sea la clave de esta historia: a veces, los cambios más importantes empiezan en territorios pequeños, silenciosos y estratégicos.