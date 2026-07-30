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Encontraron muerta a una joven argentina en Punta del Este: quién era Pepa Almendra Vergara y cuáles fueron sus últimos movimientos

El cuerpo de la joven de 18 años apareció en Playa Mansa, Punta del Este. Había desaparecido el lunes por la tarde en el centro de la ciudad uruguaya.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Pepa Almendra Vergara fue hallada sin vida en Playa Mansa.
Pepa Almendra Vergara fue hallada sin vida en Playa Mansa. Foto: Redes
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Este miércoles 29 de julio encontraron muerta a Pepa Almendra Vergara di Benedetto (18), una joven nacida en la provincia de Córdoba y que era intensamente buscada desde el lunes 27 de julio en Punta del Este. La adolescente había sido vista por última vez en una biblioteca del centro de la ciudad costera de Uruguay.

Al cabo de 48 horas su cuerpo apareció sin vida en la zona 5 de Playa Mansa en el departamento de Maldonado y fue encontrado por efectivos de la Policía local. En este momento, la Justicia del país vecino se encuentra investigando el hecho.

De Córdoba a Uruguay: quién era Pepa Almendra Vergara Di Benedetto

Tanto ella como su familia eran de la provincia de Córdoba. De hecho, toda su infancia vivió en la ciudad de San Javier muy cerca del Valle de Traslasierra.

Sin embargo, desde hacía varios años, se asentó en Uruguay, más precisamente, en Punta del Este, con su madre y abuela. En esta ciudad, la adolescente continuó sus estudios y terminó el año pasado el colegio secundario.

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Joven argentina hallada muerta en Punta del Este
La joven nació en Córdoba y se mudó a Uruguay con su familia. Foto: Montevideo Portal

Durante la búsqueda de Pepa, allegados sostuvieron a las autoridades que se trataba de una joven “callada, introvertida y reservada”. También la describieron como una adolescente “simple y empática”. En este sentido, una de sus tías indicó, en diálogo con medios locales, que no pueden comprender “qué fue lo que sucedió” con ella en referencia a un “extraño episodio de confusión”, que la joven habría experimentado algunos días antes de desaparecer.

Tenía un espíritu único. Estudiaba, se juntaba con sus amigos en sus ratos libres. Muy buena gurisa”, expresó la mujer al sitio Montevideo Portal.

Los últimos movimientos de la joven hallada muerta en Punta del Este

De acuerdo a la reconstrucción que pudieron hacer las autoridades judiciales, hasta el momento, Pepa fue vista por última vez en una biblioteca del centro de Punta del Este por la tarde.

Joven argentina hallada muerta en Punta del Este
Sus allegados la describieron como una persona "simple y reservada". Foto: Montevideo Portal

Sin embargo, al ver que la joven no había llegado a su casa ni tampoco respondía los llamados, la familia comenzó a preocuparse y acudió a realizar una denuncia por desaparición.

Gracias al registro de las cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo detectar que esa tarde la joven se subió a un colectivo. El conductor del transporte público confirmó, en su declaración, que había visto a la joven e incluso dio detalles del recorrido que realizó con ella a bordo.

Por otra parte, un registro fílmico en la vía pública permitió también ubicarla en una zona cercana al Hotel Enjoy de Punta del Este. A su vez, se pudo registrar una caminata de la adolescente por Playa Mansa y, de hecho, la última captura es de Pepa Almendra Vergara cerca del parada 5, donde su cuerpo fue encontrado. En el operativo de rescate participaron, además, de efectivos de Policía, agentes de la Prefectura Nacional Naval.

Joven argentina hallada muerta en Punta del Este
La joven argentina tenía 18 años. Foto: Montevideo Portal

La causa del fallecimiento de la adolescente de 18 años aún se encuentra en investigación y, por el momento, no se descarta ningún tipo de hipótesis, aunque se presume que habría sido un caso de suicidio.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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