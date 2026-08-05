comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Internaron a Rubén Rada: qué se sabe sobre el estado de salud del histórico músico uruguayo

El artista de 83 años permanece hospitalizado en Montevideo tras presentar un cuadro respiratorio complejo. Según medios locales, evoluciona favorablemente y se encuentra de buen ánimo. Los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Rubén Rada fue internado en Montevideo tras presentar un cuadro respiratorio complejo que derivó en una neumonía bilateral.
Rubén Rada fue internado en Montevideo tras presentar un cuadro respiratorio complejo que derivó en una neumonía bilateral. Foto: X / @T_informo.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El estado de salud del músico y compositor uruguayo Rubén Rada generó preocupación entre sus seguidores luego de que trascendiera que fue internado en un centro de salud de Montevideo por un cuadro respiratorio. De acuerdo con la información difundida por el medio uruguayo Informativo Sarandí, el artista de 83 años fue diagnosticado con una neumonía bilateral, motivo por el cual permanece hospitalizado bajo observación.

Telemundo Uruguay informó que el cantante “está evolucionando favorablemente” y que se encuentra “de muy buen ánimo”.

El músico uruguayo de 83 años continúa bajo atención médica mientras sus seguidores esperan novedades sobre su evolución. Foto: X / portalmvd.

¿Por qué fue internado Rubén Rada?

Según los primeros reportes, el reconocido referente de la música rioplatense ingresó al sanatorio tras presentar un cuadro respiratorio complejo, que derivó en el diagnóstico de una neumonía bilateral.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con mayores precisiones sobre su evolución ni sobre el tiempo que permanecerá internado. Sin embargo, la información publicada por los medios uruguayos indica que su estado presenta una evolución favorable.

Contenido Recomendado

Furor en la música por la llegada de un histórico concurso de k-pop:la imperdible propuesta gratis que llega a Buenos Aires

Furor en la música por la llegada de un histórico concurso de k-pop: la imperdible propuesta gratis que llega a Buenos Aires

La música, de luto:murió un histórico guitarrista que marcó una era en el flamenco

La música, de luto: murió un histórico guitarrista que marcó una era en el flamenco

La noticia sorprendió porque Rada atravesaba un período de intensa actividad artística. En los últimos días había presentado “¿Quién va a cantar?”, un nuevo ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y se emite a través de YouTube.

Según medios locales, el artista está evolucionando favorablemente y permanece de buen ánimo tras la internación. Foto: X / @LarryLavanda.

Además, se encontraba preparando el regreso de Tótem, la emblemática banda que fundó a comienzos de la década de 1970 y que tiene previstos dos conciertos para el 10 y 11 de octubre en la Sala Zitarrosa.

En una entrevista con el noticiero uruguayo Subrayado, el músico había explicado que el proyecto busca “revivir la experiencia de un recital cercano”, recuperando el espíritu de las primeras presentaciones del grupo. “Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Totem ahí es realmente muy movilizante”, aseguró.

Los antecedentes de salud de Rubén Rada

Aunque la internación generó inquietud entre sus seguidores, no es la primera vez que el artista enfrenta problemas de salud. En 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria, mientras que en 2017 permaneció internado durante tres días luego de sufrir un pico de presión arterial.

La noticia sorprendió porque Rada se encontraba activo con nuevos proyectos musicales y presentaciones. Foto: X / @salocinuy.

Pese a esos antecedentes, el cantante continuó desarrollando una intensa carrera artística y mantuvo una agenda activa con presentaciones, nuevos proyectos musicales y distintas actividades vinculadas con la cultura uruguaya.

Ahora, familiares, colegas y fanáticos permanecen atentos a su evolución, mientras esperan novedades oficiales sobre su recuperación.

MúsicaInternadoUruguayRock Nacional
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. En pareja con un hijo de Simeone y criando a su bebé:la nueva vida de Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano

    En pareja con un hijo de Simeone y criando a su bebé: la nueva vida de Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano

  2. Con pileta suspendida y patio central:así es por dentro la imponente casa de Hernán Drago que ganó un premio de arquitectura

    Con pileta suspendida y patio central: así es por dentro la imponente casa de Hernán Drago que ganó un premio de arquitectura

  3. La serie de k-drama perfecta para maratonear:tiene 20 capítulos y uno de los mejores finales inesperados del género

    La serie de k-drama perfecta para maratonear: tiene 20 capítulos y uno de los mejores finales inesperados del género

  4. Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en HBO Max este fin de semana

    Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en HBO Max este fin de semana

  5. Avenida Brasil 2:quiénes vuelven, quiénes no y cuándo se estrenaría la esperada secuela

    Avenida Brasil 2: quiénes vuelven, quiénes no y cuándo se estrenaría la esperada secuela
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Brasil rebajó la relación diplomática con Argentina:qué significa quedar al nivel de “encargado de negocios”

Brasil rebajó la relación diplomática con Argentina: qué significa quedar al nivel de “encargado de negocios”

Buenos Aires, Córdoba y Luján:las tres ciudades del recorrido del Papa León XIV que desplegarán un fuerte operativo de seguridad

El Gobierno negocia con China la renovación del swap por 130.000 millones de yuanes hasta 2029

El Gobierno celebró la visita del papa León XIV:“Es un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”

Economía

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Descuentos del 60% y cuotas sin interés: una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Recategorización del monotributo:cómo hacer el trámite clave en ARCA desde el celular

Cuáles son los descuentos en subtes y colectivos para el mes de agosto con billeteras virtuales:hay reintegros de hasta $16.000

El Gobierno negocia con China la renovación del swap por 130.000 millones de yuanes hasta 2029

Internacionales

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán:qué se sabe del crimen

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán: qué se sabe del crimen

Netanyahu endurece su postura:Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España