Internaron a Rubén Rada: qué se sabe sobre el estado de salud del histórico músico uruguayo

Rubén Rada fue internado en Montevideo tras presentar un cuadro respiratorio complejo que derivó en una neumonía bilateral. Foto: X / @T_informo.

El estado de salud del músico y compositor uruguayo Rubén Rada generó preocupación entre sus seguidores luego de que trascendiera que fue internado en un centro de salud de Montevideo por un cuadro respiratorio. De acuerdo con la información difundida por el medio uruguayo Informativo Sarandí, el artista de 83 años fue diagnosticado con una neumonía bilateral, motivo por el cual permanece hospitalizado bajo observación.

Telemundo Uruguay informó que el cantante “está evolucionando favorablemente” y que se encuentra “de muy buen ánimo”.

El músico uruguayo de 83 años continúa bajo atención médica mientras sus seguidores esperan novedades sobre su evolución. Foto: X / portalmvd.

¿Por qué fue internado Rubén Rada?

Según los primeros reportes, el reconocido referente de la música rioplatense ingresó al sanatorio tras presentar un cuadro respiratorio complejo, que derivó en el diagnóstico de una neumonía bilateral.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con mayores precisiones sobre su evolución ni sobre el tiempo que permanecerá internado. Sin embargo, la información publicada por los medios uruguayos indica que su estado presenta una evolución favorable.

La noticia sorprendió porque Rada atravesaba un período de intensa actividad artística. En los últimos días había presentado “¿Quién va a cantar?”, un nuevo ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y se emite a través de YouTube.

Según medios locales, el artista está evolucionando favorablemente y permanece de buen ánimo tras la internación. Foto: X / @LarryLavanda.

Además, se encontraba preparando el regreso de Tótem, la emblemática banda que fundó a comienzos de la década de 1970 y que tiene previstos dos conciertos para el 10 y 11 de octubre en la Sala Zitarrosa.

En una entrevista con el noticiero uruguayo Subrayado, el músico había explicado que el proyecto busca “revivir la experiencia de un recital cercano”, recuperando el espíritu de las primeras presentaciones del grupo. “Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Totem ahí es realmente muy movilizante”, aseguró.

Los antecedentes de salud de Rubén Rada

Aunque la internación generó inquietud entre sus seguidores, no es la primera vez que el artista enfrenta problemas de salud. En 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria, mientras que en 2017 permaneció internado durante tres días luego de sufrir un pico de presión arterial.

La noticia sorprendió porque Rada se encontraba activo con nuevos proyectos musicales y presentaciones. Foto: X / @salocinuy.

Pese a esos antecedentes, el cantante continuó desarrollando una intensa carrera artística y mantuvo una agenda activa con presentaciones, nuevos proyectos musicales y distintas actividades vinculadas con la cultura uruguaya.

Ahora, familiares, colegas y fanáticos permanecen atentos a su evolución, mientras esperan novedades oficiales sobre su recuperación.