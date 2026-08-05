El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Foto: EFE.

El papa León XIV realizará una histórica gira por Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre, con visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú, tras aceptar las invitaciones de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas, informó este miércoles el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

El itinerario comenzará en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre y recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida. Luego viajará a Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Finalmente, del 11 al 17 de noviembre, visitará Perú, donde llegará a Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Con 12 días de duración y diez ciudades en agenda, esta gira se convertirá en el viaje internacional más extenso del pontificado de León XIV, superando incluso el recorrido que realizó por África en abril.

El pontífice, nacido en Chicago, Estados Unidos, mantiene un fuerte vínculo con Perú, país del que obtuvo la nacionalidad en 2015. Allí vivió cerca de dos décadas como misionero agustino y posteriormente fue obispo de Chiclayo durante ocho años, antes de ser convocado por el papa Francisco para dirigir el Dicasterio para los Obispos.

La visita del papa en los distintos países

En Uruguay, León XIV llegará 40 años después de la histórica visita de Juan Pablo II, realizada en 1987 y 1988. Aunque es el país con el menor porcentaje de población católica de América Latina —apenas supera el 36 %—, conserva una profunda tradición de religiosidad popular. Por ese motivo, el Papa visitará Florida para rendir homenaje a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona nacional, cuya imagen original se encuentra en la catedral de esa ciudad.

En Argentina, la última visita de un pontífice también fue la de Juan Pablo II, en 1987. León XIV tiene previsto peregrinar a Luján, donde se encuentra el santuario de la Virgen de Luján, patrona del país.

La gira representará además el regreso de un Papa a América Latina, una de las regiones con mayor cantidad de fieles católicos del mundo. La última visita papal a la región fue la de Francisco, quien participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, entre el 23 y el 28 de enero de 2019.

El recorrido por Uruguay, Argentina y Perú será el sexto viaje internacional de León XIV desde el inicio de su pontificado. Anteriormente, visitó Turquía y Líbano en noviembre de 2025; el Principado de Mónaco en marzo; Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en abril; y España en junio. Antes de desembarcar en América Latina, el Papa viajará a Francia del 24 al 28 de septiembre.