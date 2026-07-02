Milagro en Venezuela: rescataron con vida a Hernán Gil tras más de siete días bajo los escombros

Rescates en Venezuela tras los terremotos. Foto: REUTERS

Un grupo de unos 100 rescatistas logró con éxito restacar a Hernán Gil, un venezolano que llevó casi ocho días bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, en Venezuela, el más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

En el operativo participaron rescatistas y expertos de Estados Unidos, Chile, El Salvador y Costa Rica, quienes han hablado con Gil a través de cámaras y lo mantuvieron hidratado. Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a una garita, que fue su escudo de protección.

“¡Hernán está afuera! Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana. ¡Lo hemos logrado!”, confirmaron a través de un posteo en las redes sociales de Cruz Roja.

El estremecedor caso de Hernán Gil

Los primeros contactos entre el vigilante atrapado y los servicios de asistencia se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se mantuvo la comunicación constante con él.

Su esposa, Gusbimar González, ha estado frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos. “Sabemos que está bien, que le han estado pasando alimentación, hidratación. Él está muy bien de salud”, había expresado González a la prensa.

Rescataron con vida a Hernán Gil tras más de siete días bajo los escombros y 114 horas de trabajo ininterrumpido. Video: EFE.

Tras los terremotos de hace un semana, han llegado a Venezuela 3.000 rescatistas extranjeros de unas 50 delegaciones internacionales. En sus operaciones han conseguido salvar a 12 personas con vida.

En su último balance, El Ejecutivo venezolano indicó el miércoles que al menos 2.295 personas han fallecido, mientras que más de 11.000 han resultado heridas.