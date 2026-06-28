Uniendo Sudamérica bajo tierra: el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año

El corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año. Foto: Jachal Magazine

Enclavado a más de 4.000 metros de altura en plena cordillera de los Andes, el túnel de Agua Negra se perfila como una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina. Concebido para unir de forma permanente a Argentina y Chile, el proyecto retomó impulso tras varios años de paralización y vuelve a posicionarse como una pieza clave en el desarrollo del futuro corredor interoceánico sudamericano.

La iniciativa no es nueva. El 28 de agosto de 2009, Argentina, Chile y Brasil firmaron un acuerdo estratégico para avanzar en una conexión física que permitiera vincular el océano Pacífico con el Atlántico, atravesando el corazón productivo del continente. En ese esquema, el túnel de Agua Negra ocupa un rol central: conectar durante todo el año la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo, superando las limitaciones del actual paso fronterizo, que permanece cerrado durante el invierno debido a las intensas nevadas.

El túnel Agua Negra resulta impracticable en varios meses al año por su ubicación en una zona de alta montaña. Foto: Wikipedia

El túnel de Agua Negra: cómo es el megaproyecto que promete unir Argentina con Chile y abrir mercados internacionales

Actualmente, el paso de Agua Negra resulta impracticable durante varios meses al año por su ubicación en una zona de alta montaña, donde las acumulaciones de nieve imposibilitan la circulación. La nueva infraestructura apunta a resolver ese histórico obstáculo mediante la construcción de un túnel de 13,8 kilómetros de extensión, lo que garantizará la transitabilidad permanente entre ambos países durante los 365 días del año.

El proyecto contempla la construcción de dos túneles paralelos (uno para cada sentido de circulación) de aproximadamente 12 metros de diámetro, separados por unos 90 metros entre sí. Además, el diseño incluye galerías de emergencia cada 500 metros, tanto peatonales como vehiculares, junto con sistemas de ventilación y control del tránsito de última generación, especialmente diseñados para resistir condiciones extremas de clima, nieve y altitud.

Tras haber quedado en suspenso en 2022, la obra comenzó a reactivarse. Desde el lado chileno ya se ejecutan tareas de pavimentación y mejoras en los accesos, mientras que en Argentina aún no iniciaron las excavaciones, aunque autoridades de ambos países coinciden en que existe voluntad política para avanzar en el corto plazo. El cónsul chileno en San Juan, Mario Schiavone, ratificó recientemente que el proyecto sigue en pie pese a los desafíos técnicos y geográficos.

En términos estratégicos, el túnel será un nodo clave para el corredor bioceánico que conectará el puerto de Coquimbo, sobre el Pacífico, con Porto Alegre (Brasil), sobre el Atlántico, atravesando el centro productivo argentino e impactando en provincias como Córdoba y Santa Fe.

El proyecto contempla la construcción de dos túneles paralelos de aproximadamente 12 metros de diámetro. Foto: Wikipedia

Más allá de los beneficios comerciales: qué otros aspectos potenciará este corredor bioceánico

Más allá de su relevancia logística, la obra promete un fuerte impacto económico y social en la región. Sectores como la agricultura, minería y las energías renovables podrían expandirse significativamente gracias a una mejor conectividad y reducción de costos de transporte.

Asimismo, el proyecto generará miles de puestos de trabajo durante su construcción, impulsando las economías locales tanto en San Juan como en Coquimbo. A largo plazo, se espera que el corredor contribuya a consolidar nuevas oportunidades de inversión, fortalecer la integración regional y mejorar la infraestructura.

En definitiva, el túnel de Agua Negra no solo apunta a resolver una limitación geográfica histórica, sino también a redefinir la conectividad sudamericana. De concretarse, podría convertirse en una de las obras más emblemáticas de la ingeniería regional y en un motor clave para el desarrollo económico del continente en las próximas décadas.