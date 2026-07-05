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Stands de viñateros y comidas típicas: llega la Fiesta Provincial del Vino de la Costa con entrada gratis ideal para el finde XXL

Durante tres días consecutivos, los amantes del vino podrán disfrutar junto a toda la familia de una tradicional celebración que combina gastronomía, cultura y la identidad de la provincia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta Provincial del Vino de la Costa.
Fiesta Provincial del Vino de la Costa. Foto: redes sociales.
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La Fiesta Provincial del Vino de la Costa vuelve con una nueva edición del 10 al 12 de julio en la ciudad de Berisso, convirtiéndose uno de los eventos más importantes del calendario turístico y productivo de la provincia de Buenos Aires. La fiesta se realizará en el Gimnasio Municipal, donde durante tres jornadas se podrá disfrutar de tradición, gastronomía, cultura y el trabajo de los productores de la región.

Como cada año, el predio contará con stands de viñateros, productores locales y regionales, artesanos e instituciones, además de un amplio patio gastronómico y una variada agenda de actividades para toda la familia.

Fiesta Provincial del Vino de la Costa. Foto: berissociudad.com.ar

La 23° edición de la fiesta es organizada por la Municipalidad de Berisso, a través de la Secretaría de Producción, junto a la Cooperativa de la Costa y las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Exactas y Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.

Qué habrá en la Fiesta Provincial del Vino de la Costa

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de:

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  • Degustaciones del tradicional Vino de la Costa
  • Feria de artesanías y productores regionales
  • Patio gastronómico con comidas típicas
  • Espectáculos musicales y propuestas culturales
  • Concursos de vinos y mermeladas
  • Conversatorios y charlas sobre la producción vitivinícola
  • Visitas guiadas a los viñedos de Berisso
Fiesta Provincial del Vino de la Costa. Foto: redes sociales.

Cómo llegar a Berisso

Para llegar a la 23° Fiesta Provincial del Vino de la Costa en Berisso, las opciones son las siguientes:

En auto (desde CABA):

  • Tomá la Autopista Buenos Aires – La Plata.
  • Al llegar a La Plata, continuá por la Avenida 122 y luego por la Avenida Río de la Plata, que conduce directamente a Berisso.
  • El recorrido es de aproximadamente 60 a 65 kilómetros y demora entre 45 minutos y 1 hora, según el tránsito.

En tren + colectivo:

  • Tomá el Tren Roca desde Constitución hasta la estación La Plata.
  • Desde allí, podés combinar con los colectivos 202 o 214, que llegan a Berisso.

En micro:

  • Desde Retiro, Once o Constitución salen micros hacia La Plata.
  • Una vez en la Terminal de La Plata, combiná con las líneas 202 o 214 hasta Berisso.

Fiesta Provincial del Vino de la Costa: el evento que nació para recuperar una tradición

La primera edición de la Fiesta del Vino de la Costa se realizó en julio de 2004, cuando se reunió cerca de 10.000 personas. En ese momento la convocatoria sorprendió a los organizadores y se convirtió en un evento de referencia para la región. Entre sus propuestas se destacaban festivales artísticos, muestras institucionales y artesanales, degustaciones de vino, charlas sobre producción vitivinícola, paseos en lancha por el Delta de Berisso y recorridos guiados por los viñedos.

Con el paso de los años, la fiesta logró crecer tanto en cantidad de visitantes como de expositores. Lo que comenzó con 25 puestos de productores y artesanos y una decena de stands gastronómicos, en la acutalidad reúne más de 100 puestos de productores, artesanos e instituciones y más de 50 espacios gastronómicos.

Fiesta Provincial del Vino de la Costa. Foto: berissociudad.com.ar

Además, según los organizadores, en las ediciones más recientes el evento alcanzó una convocatoria cercana a las 100.000 personas, consolidándose como una de las fiestas populares más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Cuándo es la Fiesta Provincial del Vino de la Costa 2026

  • Fecha: del 10 al 12 de julio de 2026.
  • Lugar: Gimnasio Municipal de Berisso (calles 9 y 169).
  • Propuestas: degustaciones, feria de productores, artesanías, patio gastronómico, espectáculos musicales, concursos, charlas y visitas guiadas a los viñedos.

Durante tres días, Berisso volverá a celebrar una de sus tradiciones más emblemáticas, con una propuesta que combina historia, producción local y actividades para disfrutar en familia.

FiestaFestivalVinoBerisso
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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