“Si arde Ucrania, va a arder Moscú”: la dura advertencia de Zelenski en plena escalada de la guerra con Rusia

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Reuters/Ints Kalnins

La guerra entre Ucrania y Rusia sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendiera como “absolutamente justo” el ataque con decenas de drones lanzado durante la madrugada contra la región de Moscú. La operación fue presentada por Kiev como una respuesta directa al bombardeo ruso que el lunes impactó sobre una histórica catedral de la capital ucraniana.

Desde Bruselas, donde participa de una serie de reuniones con aliados europeos, Zelenski justificó la ofensiva y sostuvo que Rusia debe sentir las consecuencias de la guerra que inició hace más de cuatro años. “Si arde Ucrania, va a arder Moscú”, afirmó el mandatario en un mensaje enviado a periodistas que siguen de cerca la actualidad del conflicto.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Reuters/Carlos Jasso.

El ataque se produjo durante la noche y tuvo como uno de sus principales objetivos una refinería ubicada en la región de Moscú. Según reportes difundidos por medios rusos y ucranianos, varios drones lograron alcanzar las instalaciones, provocando al menos cinco focos de incendio. Las imágenes de las llamas se viralizaron rápidamente en redes sociales y volvieron a mostrar que la guerra ya no se limita exclusivamente al territorio ucraniano.

Zelenski afirmó que la población rusa debe comprender el costo humano de la guerra

Para el Gobierno de Kiev, este tipo de operaciones buscan demostrar que la campaña militar impulsada por el presidente ruso, Vladímir Putin, también puede tener repercusiones dentro de Rusia. Zelenski sostuvo que la población rusa debe comprender el costo humano y material del conflicto, una postura que marca un cambio respecto de la estrategia mantenida durante gran parte de la guerra, cuando evitaba dirigirse directamente a los ciudadanos del país vecino.

A pesar de respaldar los ataques contra objetivos estratégicos rusos, el presidente ucraniano reiteró su disposición a negociar un alto el fuego inmediato. Según explicó, continúa abierta la posibilidad de iniciar conversaciones para poner fin a la guerra, aunque insistió en que la comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el Kremlin para reducir su capacidad militar.

En ese sentido, Zelenski pidió más apoyo tanto de Europa como de Estados Unidos. Su visita a Bruselas tiene como eje central la reunión del denominado Grupo de Ramstein, integrado por países que brindan asistencia militar a Ucrania. Allí buscará nuevas contribuciones financieras para el programa PURL, destinado a la compra de armamento estadounidense, especialmente sistemas de defensa antiaérea capaces de interceptar misiles balísticos rusos.

Además, el mandatario anunció encuentros entre representantes de la industria de defensa alemana y especialistas ucranianos para avanzar en el desarrollo de un sistema antibalístico europeo. Paralelamente, participará en el Consejo Europeo con el objetivo de acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

Mientras continúan los combates y los bombardeos cruzados, el ataque con drones sobre Moscú refleja una nueva escalada en una guerra que sigue lejos de encontrar una solución definitiva y que mantiene en vilo a toda Europa.