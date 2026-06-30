Ucrania atacó dos puentes estratégicos de Rusia en Crimea y Zaporiyia para frenar su logística militar

Consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Captura de video.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron este martes que llevaron a cabo una nueva ofensiva contra infraestructura clave utilizada por el ejército de Rusia. Según informó el Estado Mayor ucraniano, fueron atacados dos puentes estratégicos, uno ubicado en la región ocupada de Zaporiyia y otro en la península de Crimea, además de otros objetivos militares vinculados a las operaciones de Moscú.

De acuerdo con el comunicado difundido a través de Telegram, los ataques se realizaron entre el 29 y la madrugada del 30 de junio como parte de la estrategia para reducir el potencial militar y económico de Rusia.

“En el marco de la reducción del potencial militar y económico del agresor ruso, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania infligieron daños a una serie de instalaciones importantes del enemigo”, indicó el Estado Mayor.

Los puentes atacados son clave para el abastecimiento ruso

Uno de los objetivos alcanzados fue un puente de carretera situado en la zona de Azovske, en la región ucraniana de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

El segundo ataque tuvo como blanco un puente ferroviario ubicado en las cercanías de Ichki, en la península de Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014 y considerado por Moscú como una pieza fundamental para el abastecimiento de sus tropas.

Según Kiev, ambas infraestructuras son utilizadas por el ejército ruso para trasladar soldados, armamento, municiones y suministros logísticos hacia el frente de combate.

Las autoridades ucranianas señalaron que todavía se están evaluando los daños ocasionados y el impacto que estos ataques tendrán sobre las operaciones militares rusas.

También fueron atacados puestos de mando y bases de drones

Además de los puentes, las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que realizaron ataques contra varios centros de mando y control de drones utilizados por Rusia.

Los objetivos se encontraban en la región rusa de Bélgorod y en las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk y Zaporiyia.

Asimismo, fue alcanzado un puesto de mando y observación ruso ubicado en la región de Donetsk, uno de los principales escenarios de combate desde el inicio de la invasión a gran escala.

Estos ataques forman parte de la campaña ucraniana destinada a debilitar la capacidad de coordinación y vigilancia de las fuerzas rusas en el frente.

Confirman daños en una importante refinería rusa

El Estado Mayor también ofreció nuevos detalles sobre la ofensiva lanzada el domingo contra una refinería perteneciente a la empresa Slaviansk ECO, situada en la región rusa de Krasnodar.

Lo que deja la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Captura de video.

Según el balance oficial, el ataque destruyó cuatro depósitos de combustible con una capacidad total de 35.000 metros cúbicos y provocó daños en otros nueve tanques de almacenamiento, que en conjunto suman unos 30.000 metros cúbicos.

Además, una de las unidades de refinamiento de petróleo sufrió importantes daños, lo que, según Kiev, afectará la capacidad de abastecimiento energético utilizada por Rusia para sostener sus operaciones militares.

La ofensiva refleja la estrategia ucraniana de ampliar los ataques contra la infraestructura logística y energética rusa, buscando dificultar el suministro de recursos al frente de guerra mientras continúan los combates en distintos sectores del conflicto.