Galletas de avena, naranja y miel: una receta fácil con pocos ingredientes para la merienda

La combinación de estos tres ingredientes funciona muy bien, una receta simple con mucha trayectoria. La avena aporta textura y fibra, la ralladura de naranja le da un perfume cítrico muy agradable y la miel ayuda a endulzar la preparación, además de aportarle humedad a la masa. El resultado son unas galletas crocantes por fuera y tiernas por dentro, ideales para tener listas durante toda la semana.

Las galletas de avena tienen una larga historia, aunque hoy las encontramos en todo el mundo, se popularizaron en Escocia, donde la avena era uno de los cereales más consumidos. Con el tiempo fueron incorporando distintos ingredientes, como frutas secas, chips de chocolate o ralladura de cítricos, dando origen a muchas de las versiones que hoy conocemos.

Cómo realizar galletitas caseras . Foto: Freepik.

Antes de empezar la receta hay un detalle importante. Cómo vamos a utilizar la ralladura de naranja. Primero, la fruta debe lavarse muy bien, con agua potable antes de usarla. Al ser porosa la piel de la naranja es importante lavarla con paciencia. Podés reemplazar las cantidades por el cítrico que más te guste y también quedará rica esta preparación.

La avena también merece un lugar aparte, según el INTA y las Guías Alimentarias para la Población Argentina, es un cereal que aporta fibra, especialmente beta glucanos, además de vitaminas y minerales. Esto no significa que las galletas sean un alimento “saludable” por definición, ya que siguen siendo un producto de pastelería. Pero sí permiten incorporar ingredientes de buena calidad dentro de una alimentación variada puede ser una receta para probar y tener a mano para saciar la necesidad de comer algo dulce.

El secreto para que las galletas queden crocantes y con mucho aroma

Una de las claves de esta receta está en no excederse con el jugo de naranja. El líquido debe alcanzar para unir la masa, pero sin volverla demasiado blanda porque necesitamos manipularla para darle forma a las galletas. Otro detalle importante es no cocinar las galletas de más. Cuando los bordes empiezan a dorarse ya están listas; al enfriarse terminan de tomar consistencia y quedan crocantes.

Ingredientes para unas ricas galletas caseras

200 g de avena instantánea

100 g de harina integral

100 gramos de manteca clarificada o manteca común

1 huevo grande o 2 medianos

2 cucharadas de miel

50 gramos de azúcar mascabo

1 naranja su ralladura sin partes blancas

1 pizca de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

Paso a Paso para una rica merienda

Lavamos muy bien la naranja, rallamos únicamente la parte superficial de la cáscara y exprimimos el jugo. Reservamos. En un bowl mezclamos la avena, la harina integral, el azúcar, el polvo para hornear, la pizca de sal y la ralladura de naranja. Hacemos un hueco en el centro e incorporamos el huevo, el aceite, la miel y el jugo de naranja. Mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Con las manos apenas humedecidas formamos bolitas del mismo tamaño, las acomodamos sobre una placa cubierta con papel manteca y las aplastamos suavemente para darles forma de galleta. Cocinamos en horno precalentado a 180 °C durante 6 minutos o hasta que los bordes comiencen a dorarse. Dejamos enfriar sobre una rejilla antes de guardarlas.

Una receta fácil y saludable, para resolver ¡en pocos pasos!. Foto: Ph Freepik

Trucos para hacer tus galletas más ricas

Utilizar una naranja fresca para obtener más aroma.

No rallar la parte blanca de la cáscara porque aporta amargor.

Formar todas las galletas del mismo tamaño para lograr una cocción pareja.

Esperar que enfríen antes de guardarlas en un recipiente hermético para una correcta conservación.

Si querés un toque extra de sabor, podés sumar una pizca de canela o anís.

Con pocos ingredientes y una receta muy simple, estas galletas de avena, naranja y miel son ideales para resolver una merienda casera. Una preparación rendidora, con mucho aroma y perfecta para disfrutar recién horneada o conservar durante varios días.

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