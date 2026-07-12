Franco Colapinto llevó la pasión argentina a Goodwood y dejó un guiño viral antes de la semifinal con Inglaterra

El encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

El fenómeno Franco Colapinto continúa expandiendo fronteras y este fin de semana sumó un nuevo episodio en el prestigioso Festival de la Velocidad de Goodwood, una de las citas más emblemáticas del automovilismo mundial. En suelo inglés, el piloto argentino volvió a demostrar que su magnetismo trasciende las pistas y se convirtió en una de las grandes atracciones del evento, rodeado por miles de fanáticos y una nutrida presencia de compatriotas que coparon el predio con banderas celestes y blancas.

El joven oriundo de Pilar fue uno de los nombres más buscados por el público durante la tradicional exhibición británica. Entre autógrafos, fotografías y constantes muestras de afecto, Colapinto se mostró cercano y distendido, reafirmando el vínculo que lo convirtió en uno de los deportistas argentinos con mayor crecimiento en popularidad durante los últimos años.

Franco Colapinto revolucionó Goodwood con el apoyo de los fanáticos argentinos

Más allá de su participación en la histórica muestra automovilística, el argentino se llevó gran parte de la atención gracias al fervor que despertó entre los asistentes. Decenas de seguidores se acercaron para saludarlo, fotografiarse y acompañarlo durante su paso por el paddock, donde se convirtió en uno de los protagonistas más convocantes del festival.

Franco Colapinto participó del prestigioso Festival de la Velocidad de Goodwood en Gran Bretaña. Foto: X @AlpineF1Team

El excelente presente de Colapinto no solo se refleja en su desempeño deportivo, sino también en la conexión que mantiene con el público. Su popularidad sigue creciendo a nivel internacional y cada aparición genera una repercusión inmediata tanto en los eventos presenciales como en las redes sociales.

El guiño de Colapinto a Messi y la Selección que se volvió viral

Sin embargo, el momento que terminó de encender las redes sociales llegó lejos de los autos. En la previa del esperado enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, el piloto aprovechó su presencia en territorio británico para enviar un mensaje cargado de identidad y sentimiento nacional.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Colapinto compartió una imagen en la que aparece firmando uno de los murales del festival bajo la consigna “Can you sign the wall?” (“¿Podés firmar la pared?”). Pero en lugar de limitarse a estampar su firma, escribió una frase que rápidamente se volvió viral: “Vamos Argentina y Messi”.

El mensaje de Franco Colapinto en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Créditos: Instagram @francolapinto

El gesto no pasó inadvertido. En pleno corazón de Inglaterra y a pocos días de un partido trascendental, el piloto dejó en claro su respaldo a la “Albiceleste” y a su capitán. Para reforzar el mensaje, editó la publicación con una ilustración de Lionel Messi de espaldas, luciendo la camiseta número 10, y la musicalizó con un clásico del rock nacional argentino.

Mientras Goodwood exhibía algunas de las joyas mecánicas más importantes de la historia del automovilismo, Colapinto encontró la forma de convertirse nuevamente en noticia. Entre motores, fanáticos y leyendas del deporte motor, el argentino jugó su propio partido y aportó una dosis extra de folclore y pasión nacional a una previa que ya se vive con intensidad a ambos lados del Atlántico.

El cronograma del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

Viernes 17 de julio

Entrenamientos Libres 1 : 08:30

Entrenamientos Libres 2: 12:00

Sábado 18 de julio

Entrenamientos Libres 3 : 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó noveno en el Gran Premio de Silverstone 2026 de la Fórmula 1. Foto: @AlpineF1Team