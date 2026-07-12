Las explosivas declaraciones del entrenador de Suiza: “Jugamos contra Argentina, 70.000 hinchas, el árbitro y el VAR”

Murat Yakin, director técnico de Suiza, durante el partido contra Argentina. Foto: REUTERS

Murat Yakin, director técnico de Suiza, lanzó explosivas declaraciones este domingo tras la eliminación de su selección en los cuartos de final del Mundial 2026, y afirmó que su equipo “no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70.000 hinchas argentinos, el árbitro y el VAR”.

Al día siguiente de la derrota ante la “Albiceleste”, el presidente de la Federación Suiza de Fútbol (SFV), Peter Knäbel, el director de la selección nacional, Pierluigi Tami, y el entrenador, Murat Yakin, brindaron una conferencia ante los medios.

El DT de 51 años se mostró particularmente molesto por la expulsión de Breel Embolo. “Me parece una regla innecesaria”, afirmó sobre la decisión del árbitro João Pinheiro.

Yakin fue tajante respecto a la actuación del árbitro ante Argentina y dijo que Suiza “no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70.000 hinchas argentinos, el árbitro y el VAR”.

Murat Yakin, director técnico de Suiza, durante el partido contra Argentina. Foto: REUTERS

Por su parte, Knäbel también pidió una aplicación coherente de las reglas, pero recalcó: “No queremos ser malos perdedores”. “Estamos tristes. Es comprensible al día siguiente del partido. Pero, sobre todo, estamos orgullosos”, sumó.

“Debemos estar orgullosos de cómo nuestro equipo nos representó en un torneo tan importante”, cerró el presidente de la Federación Suiza de Fútbol.

Por qué el árbitro expulsó a Breel Embolo en Argentina-Suiza

La polémica se instaló en el partido entre Argentina y Suiza a los 82 minutos, cuando el árbitro João Pinheiro expulsó al delantero suizo Breel Embolo tras revisar una jugada con Leandro Paredes a instancias del VAR.

Pinheiro amonestó a Paredes por una falta contra Embolo. Tras la llamada del VAR, el árbitro revertió su decisión ya que el delantero del Stade Rennes simuló la infracción y se tiró.

Ante esta situación, el juez amonestó al “7″ de Suiza y, como este ya estaba amonestado, le mostró la tarjeta roja debido al uso de la confusión de identidad.

Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En el fútbol, la confusión de identidad ocurre cuando el árbitro sanciona disciplinariamente al jugador equivocado: por ejemplo, muestra amarilla o roja a un futbolista que no cometió la infracción.

Según el protocolo VAR de IFAB, esta es una de las situaciones revisables: el VAR puede asistir al árbitro ante un “error claro y obvio” o un incidente grave no advertido, incluyendo mistaken identity, es decir, cuando se amonesta o expulsa al jugador incorrecto.