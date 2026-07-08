¿El fin de las estaciones de servicio?: crean una máquina del tamaño de una heladera que fabrica combustible con aire y agua

La máquina desarrollada por Aircela transforma aire, agua y electricidad renovable en gasolina sintética compatible con los vehículos actuales. Foto: Aircela.

Los combustibles sintéticos, también conocidos como e-fuels, se perfilan como una de las grandes apuestas para reducir las emisiones del transporte sin reemplazar de inmediato los millones de vehículos con motores de combustión que circulan en el mundo. En ese contexto, una startup fundada por dos ingenieros suecos presentó una innovadora máquina capaz de producir gasolina utilizando únicamente aire, agua y electricidad proveniente de fuentes renovables.

El dispositivo, desarrollado por Aircela, promete fabricar combustible compatible con los motores actuales sin necesidad de modificar los vehículos. Aunque por ahora su producción es limitada y el costo energético sigue siendo uno de los principales desafíos, la tecnología despertó interés entre inversores, la industria automotriz y especialistas en transición energética.

El dispositivo, de dimensiones similares a las de un frigorífico, captura dióxido de carbono de la atmósfera para fabricar combustible con un ciclo de carbono casi neutro. Foto: Aircela.

Cómo funciona la máquina sueca que fabrica combustible con aire y agua

La propuesta de Aircela consiste en descentralizar la producción de combustible mediante una unidad compacta que puede instalarse prácticamente en cualquier lugar donde exista acceso a electricidad renovable.

La tecnología combina captura directa de dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera, electrólisis del agua y síntesis química para fabricar gasolina sintética. El resultado es un combustible que puede utilizarse en automóviles convencionales, sin realizar modificaciones en el motor ni en la infraestructura existente.

Una de sus principales ventajas es que el ciclo del carbono es prácticamente neutro: el CO₂ liberado durante la combustión corresponde al mismo dióxido de carbono que previamente fue extraído del aire para fabricar el combustible.

El sistema utiliza captura directa de CO₂, electrólisis del agua y un proceso químico que convierte metanol en gasolina lista para usar. Foto: Aircela.

El tamaño de un frigorífico: los detalles del revolucionario diseño ecológico

La máquina posee dimensiones similares a las de un frigorífico doméstico de gran tamaño y está compuesta por tres módulos hexagonales de color azul que integran todo el proceso químico.

Su capacidad de producción alcanza 3,6 litros de gasolina sintética por día, mientras que puede almacenar hasta 64 litros de combustible en su interior. Además, captura alrededor de 10 kilogramos de dióxido de carbono diarios directamente de la atmósfera.

El combustible obtenido no contiene azufre, etanol ni metales pesados y presenta un octanaje comparable al de la gasolina premium de 95 octanos, por lo que resulta completamente compatible con los motores de combustión actuales.

El primer prototipo operativo fue presentado públicamente en Nueva York durante mayo de 2025, demostrando el funcionamiento completo del sistema.

Los ingenieros suecos Mia y Eric Dahlgren fundaron Aircela con el objetivo de producir combustible limpio en cualquier lugar donde exista energía renovable. Foto: Aircela.

Paso a paso: el proceso científico para generar 3,6 litros de combustible por día

La producción de gasolina sintética se desarrolla en tres etapas perfectamente diferenciadas.

1. Captura del dióxido de carbono

En primer lugar, la máquina aspira aire ambiente y lo hace circular por una solución de hidróxido de potasio (KOH), un compuesto químico que retiene el dióxido de carbono presente en la atmósfera.

2. Producción de hidrógeno

Luego, mediante electricidad generada por fuentes renovables, se realiza la electrólisis del agua, separando las moléculas en oxígeno e hidrógeno.

Mientras el oxígeno se libera nuevamente al ambiente, el hidrógeno queda almacenado para la siguiente etapa del proceso.

3. Conversión en gasolina

Finalmente, el hidrógeno se combina con el CO₂ capturado para producir metanol.

Posteriormente, mediante un proceso catalítico conocido como MTG (Methanol to Gasoline), ese metanol se transforma en gasolina lista para utilizar en cualquier vehículo convencional.

Todo el proceso ocurre dentro de la misma unidad sin necesidad de transportar materias primas ni construir grandes plantas industriales.

Quiénes son los dos inventores suecos detrás del proyecto que revoluciona la ciencia

Detrás del desarrollo se encuentran los ingenieros suecos Mia Dahlgren y Eric Dahlgren, quienes fundaron Aircela en Nueva York en 2019 con el objetivo de producir combustibles sintéticos de manera descentralizada.

La máquina genera alrededor de 3,6 litros de gasolina por día y puede almacenar hasta 64 litros en su tanque integrado. Foto: NA.

Su idea nació a partir de una pregunta sencilla: ¿es posible fabricar gasolina en cualquier lugar utilizando únicamente recursos disponibles en el entorno?

Tras varios años de investigación lograron desarrollar un sistema compacto que reúne tecnologías ya conocidas, como la captura directa de carbono y la electrólisis, en una única máquina automatizada.

La iniciativa logró captar el interés de importantes inversores internacionales, entre ellos Chris Larsen, cofundador de Ripple; Jeff Ubben, reconocido inversor estadounidense, y el brazo de capital de riesgo del grupo naviero Maersk, que ven potencial en esta alternativa para sectores donde la electrificación resulta más compleja.

¿El fin del petróleo?: cómo este invento busca transformar el mercado automotor mundial

Aunque el dispositivo representa un importante avance tecnológico, todavía enfrenta importantes desafíos antes de convertirse en una solución masiva.

El principal es su eficiencia energética. Actualmente, producir un litro de gasolina sintética requiere aproximadamente 20 kWh de electricidad, una cifra superior a la energía que posteriormente entrega ese combustible durante su utilización.

La tecnología apunta a abastecer comunidades aisladas, instalaciones industriales y regiones con abundante energía solar o eólica, donde transportar combustible resulta costoso. Foto: Unsplash..

Los propios desarrolladores reconocen esa limitación, aunque sostienen que el modelo resulta viable en regiones donde existe abundante energía solar o eólica que, de otro modo, terminaría desperdiciándose.

La empresa estima que cada unidad tendrá un precio de entre 14.000 y 18.500 euros y proyecta iniciar su comercialización en Estados Unidos hacia finales de 2026, inicialmente destinada a proyectos piloto.

Más que competir con las estaciones de servicio tradicionales, Aircela apunta a abastecer comunidades aisladas, explotaciones agropecuarias, instalaciones militares, bases científicas y usuarios industriales que cuentan con generación renovable propia pero tienen dificultades para acceder a combustibles fósiles.

Además, el contexto regulatorio podría favorecer este tipo de desarrollos. La Unión Europea mantuvo una excepción dentro de la prohibición de vender nuevos automóviles con motores de combustión a partir de 2035: aquellos que funcionen exclusivamente con combustibles sintéticos neutros en carbono podrán seguir comercializándose.

Aunque todavía enfrenta desafíos por su elevado consumo eléctrico, el invento podría convertirse en una alternativa para reducir la dependencia del petróleo y disminuir las emisiones del transporte. Foto: EFE.

Si estas tecnologías logran reducir sus costos y mejorar su eficiencia, podrían convertirse en una pieza clave para descarbonizar el transporte sin reemplazar de inmediato el parque automotor existente, ofreciendo una alternativa complementaria a los vehículos eléctricos en la transición hacia una movilidad con menores emisiones.