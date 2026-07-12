Argentina ya piensa en Inglaterra: cómo están los “tocados” y qué piensa Scaloni para la semifinal

Lionel Scaloni ya prepara el partido contra Inglaterra. Foto: REUTERS

La Selección Argentina volvió a superar una exigente prueba física en el Mundial 2026 al vencer 3 a 1 a Suiza en los cuartos de final, en otro encuentro que se extendió hasta el alargue y dejó a varios futbolistas al límite físicamente.

Por ejemplo, Cristian Romero y Leandro Paredes debieron ser reemplazados durante la prórroga, mientras que otros jugadores también evidenciaron el desgaste acumulado durante la Copa del Mundo.

Pese a ello, la principal tranquilidad para el entrenador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico es que ninguno de los futbolistas terminó con una lesión.

Lionel Scaloni prepara el duelo entre Argentina e Inglaterra. Foto: REUTERS

Cómo llegan los jugadores argentinos al duelo ante Inglaterra

Romero, sustituido en el entretiempo del alargue por Nicolás Otamendi, y Paredes, reemplazado por José Manuel López a los 110 minutos, dejaron la cancha únicamente por el cansancio físico.

Por su parte, Lionel Messi también generó preocupación tras recibir un golpe de Granit Xhaka en el ojo derecho durante el segundo tiempo. Aunque inicialmente mostró gestos de dolor y se tocó la zona afectada, las molestias disminuyeron con el correr de los minutos.

El calor, los viajes, la acumulación de minutos, el desgaste de la temporada y los dos alargues disputados en la fase final representan un desafío para el plantel argentino.

Con la semifinal ante Inglaterra programada para el miércoles a las 16 en Atlanta, el principal objetivo será recuperar físicamente a los jugadores.

Lionel Messi sufrió un golpe en el ojo contra Suiza. Foto: Reuters

Cómo sigue el cronograma de la Selección Argentina

Después del partido con Suiza, Argentina entrena este domingo en el Compass Minerales, el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City.

El lunes, delegación viajará en avión con destino a Atlanta después de completar la anteúltima práctica rumbo al duelo con los de Thomas Tuchel.

En tanto, el martes será un día de agenda cargada. Habrá práctica abierta para la prensa durante los primeros 15 minutos, pero antes, tres jugadores hablarán en zona mixta.

De esta manera, con todo el equipo en condiciones de cara a la semifinal contra Inglaterra, Scaloni y su cuerpo técnico tendrán tres días para preparar el partido. El domingo servirá para que aquellos que vieron más minutos hagan un trabajo regenerativo y empezar a recuperar un físico que lleva dos encuentros con 120 minutos de acción.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Inglaterra

Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium. El ganador de este encuentro se enfrentará en la gran final contra quien salga victorioso del duelo entre Francia y España.