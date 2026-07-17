Locura por la Scaloneta: ya venden remeras con la bandera de Malvinas que levantó la Selección ante Inglaterra

La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra. Foto: Web.

La histórica postal que los jugadores de la Selección dejaron para la eternidad en el césped del Mercedes Benz Stadium de Atlanta ya se puede lucir en indumentaria.

Integrantes de la Scaloneta recibieron una bandera con la insignia “Las Malvinas son argentinas” y la desplegaron frente al arco tras la histórica victoria ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

El festejo de la Selección Argentina que enfureció a las autoridades de las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Y, como era de esperar, el ingenio popular no se iba a perder esta oportunidad: diferentes marcas de indumentaria nacional sacaron a la venta remeras blancas con la leyenda en el pecho que resonó en todo el mundo.

La respuesta de los hinchas no tardó en llegar: miles de usuarios de redes sociales colmaron de mensajes para pedir precios y consultar por disponibildad de talles y entregas.

La historia de una bandera para la eternidad

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores de la Selección nacional tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026 tuvo una historia tan improvisada como simbólica y, según una versión viral en redes sociales, fue pintada sobre una sábana de hotel y terminó en manos del plantel después de ser arrojada desde la tribuna.

En medio de los festejos por el pase a la final ante España, Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped una bandera blanca con letras negras, rodeado por varios compañeros, en una escena que rápidamente se transformó en una de las postales de la noche.

La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas". Foto: Web.

La pregunta que se hizo viral fue cómo había llegado ese trapo al campo, ya que en la previa se había advertido que no podrían ingresar banderas o elementos con mensajes políticos. La explicación más fuerte surgió en X: una usuaria identificada como miuchi (@Milo20154) respondió: “La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”, en referencia a la bandera que terminó en manos de los futbolistas.

La versión coincide con lo que contó Gonzalo Montiel luego del partido cuando, al ser consultado por la aparición de la bandera, el defensor reveló: “Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”.

Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026. Foto: EFE

El periodista Nelson Castro dijo luego que alguien la había tirado al campo de juego y que después se la dieron a los jugadores.

La escena tuvo una carga especial por el rival y por la historia. Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse en un Mundial en un partido atravesado por el recuerdo de Malvinas, la guerra de 1982 y la rivalidad futbolística que tuvo su capítulo más fuerte en México 1986, con los goles de Diego Maradona.