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Donald Trump asistirá a la final del Mundial entre Argentina y España: será el encargado de entregar el trofeo al campeón

El presidente de Estados Unidos estará presente en el MetLife Stadium para presenciar la final de la Copa del Mundo, un evento donde se espera que asistan gran cantidad de autoridades mundiales y celebridades.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Donald Trump dirá presente en la final del Mundial.
Donald Trump dirá presente en la final del Mundial. Foto: REUTERS
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La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España tendrá una nutrida presencia de líderes internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que asistirá al partido decisivo que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, mientras que el presidente argentino, Javier Milei, decidió permanecer en Buenos Aires para mantener la cábala que, según sostiene, acompañó el exitoso recorrido de la Albiceleste en el torneo.

La confirmación de la presencia de Trump fue realizada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa.

“Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos”, afirmó la vocera.

Donald Trump y la Copa del Mundo. Foto: REUTERS

Además de presenciar el encuentro, se espera que Trump participe en la ceremonia de premiación y entregue el trofeo al capitán del seleccionado que se consagre campeón del mundo.

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La asistencia del mandatario estadounidense ya había sido anticipada antes del inicio del certamen, aunque este jueves la Casa Blanca ratificó oficialmente su presencia en el estadio donde se disputará la final a partir de las 16:00 (hora argentina).

Javier Milei seguirá la final desde la residencia de Olivos

Mientras Trump viajará al estadio, Javier Milei optó por mantener el ritual que, según explicó, le dio buenos resultados durante toda la Copa del Mundo.

En una entrevista con Radio El Observador, el mandatario confirmó que verá nuevamente el partido desde la residencia presidencial de Olivos.

“Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día”, aseguró.

Javier Milei en la Fundación Faro
Milei y su cábala en este Mundial. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

Consultado sobre si la decisión respondía a una cábala, Milei respondió de manera categórica: “Sí”.

El Presidente también reveló otro de sus rituales durante el Mundial: utilizar una campera de YPF cada vez que juega la Selección Argentina.

Según contó, durante el encuentro frente a Suiza sintió calor y decidió quitársela por unos minutos. En ese momento llegó un gol del rival, por lo que volvió a colocársela y desde entonces no volvió a sacársela durante ningún partido de la Albiceleste.

Felipe VI también estará presente en la final

La definición del Mundial reunirá a importantes figuras políticas e institucionales. La Casa Real española confirmó que el rey Felipe VI asistirá al MetLife Stadium acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para alentar a la selección dirigida por Luis de la Fuente.

De esta manera, la final entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también contará con una destacada presencia de jefes de Estado y miembros de la realeza, reflejando la magnitud internacional del evento deportivo más importante del año.

Mundial 2026Donald TrumpJavier Milei
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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