Malvinas: el plan británico para quedarse con el calamar y el petróleo del Atlántico Sur

Preoyecto en Sea Lion Foto: Reuters

La Cuestión Malvinas no es solo un reclamo territorial argentino: es una disputa de soberanía reconocida en el marco de las Naciones Unidas entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Cancillería argentina recuerda que el caso está presente en la ONU desde los orígenes del organismo y que la Asamblea General reconoció formalmente la controversia en 1965, mediante la Resolución 2065.

Ese antecedente es clave para entender por qué cada movimiento económico en el Atlántico Sur tiene una lectura política. La Resolución 2065 invitó a la Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica de la disputa, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, no sus “deseos”, una diferencia jurídica central para la posición argentina.

Del enclave colonial al negocio pesquero

Durante décadas, las aguas que rodean Malvinas se transformaron en una de las zonas más codiciadas del Atlántico Sur. Allí se capturan especies de alto valor comercial como calamar Loligo, Illex, merluza, merluza negra y otras variedades que sostienen buena parte de la economía isleña. El propio Departamento de Pesca de las islas identifica dentro de su sistema de cuotas especies como Loligo, Illex, toothfish y finfish, distribuidas entre distintas compañías autorizadas por la administración local.

La plataforma de perforación de petróleo en Malvinas.Foto: REUTERS / Gary Clemente

El punto de mayor tensión aparece con el sistema de Cuotas Individuales Transferibles, conocido como ITQ. En 2021, el gobierno isleño anunció cambios para ofrecer a los titulares de derechos pesqueros una extensión por 25 años, con nuevas condiciones destinadas a dar previsibilidad a largo plazo a la industria.

Para la Argentina, esas decisiones forman parte de una explotación unilateral sobre recursos naturales ubicados en un territorio sometido a disputa de soberanía. La Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1976, instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.

El calamar, una riqueza silenciosa

El calamar es mucho más que una especie comercial. En la práctica, se convirtió en uno de los pilares económicos de las islas. La administración pesquera local registra derechos sobre temporadas de Loligo de verano e invierno, además de otras categorías vinculadas a recursos marinos.

La importancia estratégica del recurso radica en que la pesca funciona como una fuente constante de ingresos, licencias, empleo y vínculos empresariales internacionales. La modificación del esquema ITQ buscó, según la comunicación publicada por medios especializados, reforzar la participación de empresas locales y asegurar que los beneficios económicos quedaran en las islas.

El proyecto está dividido en etapas. Foto: REUTERS/Andy Buchanan

Pero desde la mirada argentina, esa misma “previsibilidad” es leída como una consolidación de la ocupación. No se trata solo de barcos y permisos: se trata de la administración de riquezas naturales en un área que la Argentina considera parte de su territorio nacional.

El petróleo cambia la escala del conflicto

Si la pesca sostiene el presente económico de las islas, el petróleo podría redefinir su futuro. El proyecto Sea Lion, conocido en español como León Marino, se ubica aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es operado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%.

Según la información corporativa de Navitas, el proyecto ya alcanzó la Decisión Final de Inversión y prevé su primer petróleo para marzo de 2028. La compañía informa reservas de 216 millones de barriles equivalentes de petróleo en categoría 2P y recursos adicionales de 603 millones en categoría 2C.

Islas Malvinas Foto: Cipo360

El dato que eleva la tensión geopolítica es la escala de la inversión. En un documento fechado el 10 de diciembre de 2025, Navitas informó que sus socios aprobaron la Fase 1 de Sea Lion con un presupuesto aproximado de 1.800 millones de dólares y que, como parte de esa decisión, el plazo de las licencias del proyecto fue extendido por 35 años.

Malvinas, historia y recursos: una misma discusión

La historia de Malvinas no puede separarse de sus recursos. Desde la ocupación británica de 1833 hasta el debate en Naciones Unidas durante los años 60 y 70, el trasfondo siempre fue el mismo: soberanía, control territorial y proyección estratégica sobre el Atlántico Sur. La Cancillería argentina destaca que en 1964 el embajador José María Ruda expuso ante la ONU los fundamentos históricos del reclamo argentino y cuestionó que el caso pudiera resolverse bajo el principio de libre determinación, por tratarse de una población implantada luego de la ocupación.

La Resolución 1514 de 1960, sobre descolonización, estableció que todo intento de quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos de la Carta de la ONU. Esa interpretación es uno de los ejes diplomáticos que la Argentina sostiene hasta hoy.

Por qué el Atlántico Sur vuelve a ser clave

El Atlántico Sur combina recursos pesqueros, potencial hidrocarburífero, rutas marítimas y proyección hacia la Antártida. Por eso, cada licencia pesquera, cada pozo petrolero y cada ampliación de derechos económicos tiene un impacto que excede lo comercial.

En las islas, el discurso oficial presenta estas actividades como desarrollo económico. Desde la Argentina, en cambio, se las considera parte de una política de hechos consumados sobre un territorio cuya soberanía sigue en disputa. La contradicción es profunda: mientras Naciones Unidas sigue llamando al diálogo, la explotación de recursos avanza con plazos que llegan hasta 2047 en pesca y se extienden por décadas en petróleo.

Una causa que entra en una nueva etapa

Malvinas ya no se discute únicamente en términos de memoria, guerra o diplomacia clásica. Hoy también se debate en torno a recursos naturales, energía, alimentos, ambiente y control marítimo.

A 193 años de la ocupación británica de 1833, el conflicto sigue abierto. Y el avance sobre el calamar y el petróleo muestra que la disputa por las islas no pertenece solo al pasado: también define una parte decisiva del futuro argentino en el Atlántico Sur.