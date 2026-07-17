Escándalo en Inglaterra tras la derrota con Argentina: la decisión de Tuchel que rompió el vestuario

Selección Inglaterra Foto: REUTERS

La eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 no quedó solo en el resultado. La caída por 2-1, con dos goles argentinos en el tramo final, abrió una crisis interna alrededor de Thomas Tuchel, señalado por parte del plantel y por la prensa británica por haber elegido un plan demasiado defensivo cuando su equipo estaba en ventaja. Medios británicos señalaron que varios futbolistas quedaron sorprendidos por los cambios del entrenador luego del gol de Anthony Gordon.

El momento que cambió la noche de Inglaterra

Inglaterra parecía tener el partido bajo control después del tanto de Anthony Gordon en el segundo tiempo. El equipo inglés había encontrado espacios, Argentina mostraba dificultades para acomodarse y el escenario invitaba a sostener la presión o buscar el segundo golpe. Sin embargo, Tuchel interpretó otro partido: decidió reforzar la defensa con los ingresos de Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly, una movida que fue leída como una señal de repliegue.

Selección Inglaterra Foto: REUTERS

Esa decisión dejó una sensación amarga en el vestuario. Según reportes publicados por The Telegraph y replicados por Yahoo Sports, algunos jugadores consideraban que Argentina podía ser atacada con velocidad y que el banco ofrecía alternativas ofensivas como Bukayo Saka, Ollie Watkins y Noni Madueke, quienes finalmente no fueron utilizados en ese tramo clave.

La crítica interna contra Thomas Tuchel

El foco de la polémica no estuvo únicamente en los nombres que entraron, sino en el mensaje futbolístico que transmitió el cuerpo técnico. Para parte del plantel, Inglaterra pasó de dominar emocionalmente el partido a entregarle metros y pelota a una Argentina que necesitaba empujar con urgencia. Medios ingleses remarcaron que Tuchel fue criticado por introducir defensores cuando el equipo ganaba 1-0 y todavía quedaba mucho por jugar.

Uno de los puntos más discutidos fue la salida de Declan Rice por un defensor. El movimiento debilitó la zona de contención y dejó espacios en la zona media. Justamente, el empate de Enzo Fernández llegó desde un sector que, en condiciones normales, habría sido ocupado por un mediocampista de recuperación. Luego, en tiempo agregado, Lautaro Martínez apareció sin marca para sellar la remontada argentina.

El vestuario sintió que Inglaterra se metió demasiado atrás

La frase que mejor resume el clima la aportó Marc Guéhi, quien reconoció públicamente que el equipo intentó aguantar demasiado pronto y que, en una instancia mundialista, eso no alcanza. La sensación general fue que Inglaterra dejó de competir desde la iniciativa y se dedicó a resistir, una estrategia que terminó potenciando a Argentina en los minutos finales.

Selección Inglaterra Foto: REUTERS

El dato que más alimentó las críticas fue la pérdida de posesión tras el gol de Gordon. The Telegraph y otros medios británicos destacaron que Inglaterra tuvo apenas un porcentaje mínimo de la pelota entre el 1-0 y el tanto decisivo de Lautaro Martínez, una estadística que explica por qué el equipo terminó defendiendo cerca de su área.

Tuchel no se arrepiente y la FA lo sostiene

Pese al ruido interno y externo, Thomas Tuchel defendió sus decisiones. El entrenador alemán sostuvo que no se arrepiente del planteo y que sus cambios respondieron a la lectura que hizo del partido en tiempo real. También se filtró que el DT no considera que haya ordenado a sus jugadores simplemente aguantar, sino que su intención era que el equipo jugara más alto y no quedara tan hundido.

Por ahora, la Football Association no evalúa una salida inmediata. La dirigencia mantiene su respaldo al entrenador, aunque se espera una revisión formal una vez finalizada la participación inglesa en el Mundial. Tuchel tiene contrato con vistas a la Eurocopa 2028 y, según reportes británicos, su continuidad no está en discusión en este momento.

Argentina expuso una herida histórica de Inglaterra

La derrota volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el fútbol inglés: qué hacer cuando el equipo se pone en ventaja en partidos decisivos. Ya había ocurrido en otras eliminaciones dolorosas, y esta vez la historia se repitió ante una Argentina que olió sangre, empujó hasta el final y encontró en Lionel Messi, Enzo Fernández y Lautaro Martínez las piezas decisivas para dar vuelta una semifinal cargada de tensión.

Inglaterra todavía deberá disputar el partido por el tercer puesto ante Francia, pero el golpe ya instaló una pregunta incómoda: ¿falló Tuchel en la lectura táctica o el equipo volvió a caer en un miedo competitivo que lo persigue desde hace décadas? La respuesta marcará no solo el cierre de este Mundial, sino también el futuro inmediato de un ciclo que nació para ganar y terminó, otra vez, en una eliminación dolorosa.