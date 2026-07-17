Aerolíneas Argentinas suma otro vuelo a Nueva York por la final del Mundial 2026: precio, horario y cómo comprar

Aerolineas Argentinas

La fiebre mundialista volvió a mover el mercado aéreo argentino. Aerolíneas Argentinas confirmó un tercer vuelo especial a Nueva York para los hinchas que quieren viajar a ver la final del Mundial 2026, luego de que las dos frecuencias anteriores se agotaran en menos de 12 horas. El nuevo servicio partirá desde Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00 y tendrá como destino el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en una operación pensada para llegar con margen al partido decisivo.

Un tercer vuelo especial por la alta demanda de hinchas argentinos

La clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 disparó una fuerte demanda de pasajes hacia Estados Unidos. Ante ese escenario, Aerolíneas Argentinas decidió reforzar su programación con una nueva frecuencia directa entre Buenos Aires y Nueva York.

Hinchas argentinos en el Mundial 2026 Foto: REUTERS

La compañía ya había lanzado dos vuelos especiales: uno previsto para el viernes 17 de julio a las 21:30 y otro para el sábado 18 a las 09:00. Sin embargo, ambos servicios quedaron completos en menos de medio día, lo que llevó a la empresa a sumar una tercera opción para los fanáticos que todavía buscaban un lugar para viajar.

Cuándo sale el nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas a Nueva York

El nuevo vuelo especial partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00. La llegada será al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, uno de los principales accesos a Nueva York y punto elegido para concentrar la operación especial de la aerolínea.

La decisión apunta a que los pasajeros puedan arribar a Estados Unidos con tiempo suficiente para trasladarse hacia la zona de la final, que se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium, según la programación informada para el cierre del torneo.

Cuánto cuesta el pasaje para viajar a la final del Mundial 2026

El boleto para este tercer vuelo especial tiene un valor informado desde USD 2.200 más impuestos para el tramo de ida. La venta se encuentra disponible a través del sitio oficial de Aerolíneas Argentinas y mediante agencias de viaje habilitadas.

Este precio corresponde al nuevo servicio adicional anunciado tras agotarse las primeras frecuencias. En los vuelos especiales lanzados anteriormente, las tarifas informadas habían partido desde USD 5.000 ida y vuelta en clase económica y desde USD 10.000 en Business, de acuerdo con la comunicación previa sobre la programación mundialista.

Qué aviones operarán los vuelos especiales a Estados Unidos

Los vuelos especiales entre Ezeiza y Nueva York serán operados con aeronaves Airbus A330, utilizadas por Aerolíneas Argentinas para rutas internacionales de largo alcance. Este tipo de avión permite cubrir trayectos intercontinentales y sumar una mayor cantidad de plazas en un contexto de demanda extraordinaria.

Hinchas argentinos en el Mundial 2026 Foto: REUTERS

La operación representa un refuerzo puntual dentro del esquema que la compañía viene aplicando durante el torneo, con ajustes de programación según el avance de la Selección Argentina y el interés de los pasajeros por viajar a las distintas sedes.

También se agotaron los vuelos a Miami antes de la final

La demanda no se concentró únicamente en Nueva York. Aerolíneas Argentinas también informó que sus dos vuelos diarios a Miami en los días previos a la final se encuentran completos. Las frecuencias operaron el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio, con salidas en distintos horarios desde Buenos Aires.

Miami funciona como una alternativa habitual para los viajeros argentinos que buscan ingresar a Estados Unidos y luego conectar con otros destinos internos. Sin embargo, en esta ocasión, la disponibilidad también quedó absorbida por el enorme movimiento turístico y deportivo generado por la final mundialista.

El boom mundialista que impacta en los vuelos

El anuncio confirma el peso que tiene la Selección Argentina en la dinámica del turismo emisivo. Cada avance del equipo nacional en una competencia internacional suele generar un efecto inmediato en búsquedas, consultas y ventas de pasajes, especialmente cuando se trata de partidos decisivos.

En este caso, la final del Mundial 2026 provocó una reacción veloz: los primeros dos vuelos especiales se agotaron en menos de 12 horas y el nuevo servicio salió a la venta como respuesta directa a esa presión de demanda. Para los hinchas que todavía sueñan con estar presentes, el tercer vuelo aparece como una de las últimas oportunidades directas para viajar desde Buenos Aires hacia Nueva York antes del partido.

Cómo comprar los pasajes

Los tickets del nuevo vuelo especial pueden adquirirse en aerolineas.com o por medio de agencias de viaje. Dado el antecedente de las dos frecuencias agotadas, la disponibilidad podría modificarse rápidamente según el ritmo de ventas.

En resumen: Aerolíneas Argentinas sumó un tercer vuelo directo a Nueva York para la final del Mundial 2026. Sale el sábado 18 de julio a las 22:00 desde Ezeiza, cuesta desde USD 2.200 más impuestos solo ida, opera con Airbus A330 y busca responder al furor de los hinchas argentinos por acompañar a la Selección en la definición del torneo.