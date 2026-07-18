¿Argentina o España?: la Supercomputadora Opta reveló quién ganará el Mundial 2026

¿España o Argentina gana el Mundial 2026? Foto: REUTERS.

La gran final del Mundial 2026 ya espera por sus protagonistas. Argentina y España definirán este domingo 19 de julio el nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo que promete emociones de principio a fin. A horas del partido, la reconocida supercomputadora de OptaAnalyst realizó su pronóstico y sorprendió al señalar al campeón.

El modelo estadístico de Opta, basado en millones de simulaciones y datos de rendimiento, le otorga una leve ventaja a uno de los dos.

La selección argentina y su festejo frente a Inglaterra en semifinales. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

El veredicto de la Supercomputadora Opta: ¿gana Argentina o España?

Según las proyecciones de la supercomputadora de OptaAnalyst, España tiene un 56,05% de probabilidades de conquistar el Mundial 2026, mientras que Argentina registra un 43,95% de opciones de retener el título conseguido en Qatar 2022.

Aunque la diferencia no es amplia, el sistema considera que el conjunto dirigido por España llega con una ligera ventaja por el rendimiento mostrado durante el torneo, especialmente por su solidez defensiva y su capacidad para controlar los partidos.

Sin embargo, las probabilidades no representan un resultado definitivo, sino una estimación basada en datos estadísticos y antecedentes recientes.

Los factores clave que analiza la Supercomputadora para definir al campeón del Mundial 2026

El modelo de Opta combina miles de variables para calcular las posibilidades de cada selección. Entre ellas se destacan el rendimiento ofensivo y defensivo, la calidad de los rivales enfrentados, la eficacia en ambas áreas, la posesión del balón, las ocasiones generadas y recibidas, además del historial reciente de cada equipo.

España llega a la final tras derrotar con autoridad por 2-0 a Francia en semifinales. El equipo mostró un juego colectivo de alto nivel y una de las defensas más sólidas del campeonato. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron una clasificación que reforzó su candidatura al título.

La selección española derrotó a Francia por un contundente 2 a 0 en semifinales. Foto: REUTERS

Argentina, en cambio, protagonizó una de las remontadas más recordadas del torneo al vencer 2-1 a Inglaterra. Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles del triunfo, ambos tras asistencias de Lionel Messi, quien volvió a ser determinante en un partido decisivo.

La capacidad de reacción de la Albiceleste y la experiencia de un plantel acostumbrado a disputar instancias finales también son factores que el modelo contempla, aunque no alcanzan para convertirla en favorita.

Antecedentes mundialistas: los duelos históricos entre Argentina y España

Aunque ambas selecciones protagonizaron numerosos enfrentamientos internacionales, los cruces por la Copa del Mundo han sido escasos.

Argentina domina el historial mundialista frente a España. El antecedente más recordado se produjo en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste se impuso por 2-1. Años más tarde, en Argentina 1978, el enfrentamiento terminó igualado 0-0 durante la fase de grupos.

Argentina vs. España en el Mundial de 1966. Foto: Estación K

Ahora, casi cinco décadas después de aquel último choque mundialista, argentinos y españoles volverán a verse las caras con el máximo objetivo en juego: levantar la Copa del Mundo 2026. Más allá del favoritismo que otorga la supercomputadora de Opta, la definición promete ser un duelo equilibrado entre dos de las selecciones que mejor fútbol desplegaron a lo largo del torneo.