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El Gobierno trabaja en el “operativo recibimiento”: helicópteros, Casa Rosada a disposición y la posibilidad de decretar feriado

El Ejecutivo aseguró que no habrá funcionarios en caso de que los jugadores acepten saludar a la gente en Balcarce 50. Las chances de un feriado y el posible horario de arribo al país de la Scaloneta.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Messi, Paredes y De Paul en el Mundial 2026.
Messi, Paredes y De Paul en el Mundial 2026. Foto: @Argentina
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Los jugadores de la Selección Argentina arribarán en el transcurso del día lunes en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, tal como sucedió cuando volvieron de Qatar y, en caso de aceptar, los jugadores podrían ser trasladados en en helicópteros hacia la Casa Rosada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, coordina con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las medidas de seguridad para la movilización que se registrará en la zona de Plaza de Mayo, porque se descuenta que, independientemente del resultado, la gente irá a recibir a los jugadores por la labor desplegada durante el Mundial.

Entrenamiento de la Selección Argentina.
Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección Argentina en Atlanta antes de viajar a la final del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

De cualquier manera habrá que aguardar hasta el domingo para ver que resuelven los jugadores, porque la decisión de aceptar o no la propuesta es de ellos.

En el oficialismo precisaron que el encuentro al mediodía contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

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Por otro lado, en Casa Rosada no descartan que si el equipo de Lionel Scaloni triunfa ante España en la definición del torneo exista un decreto consagrando que el próximo lunes sea feriado o con asueto.

“Lo comunicaremos el próximo domingo post partido”, resumieron desde Balcarce 50, dando a entender que la medida se encuentra bajo análisis.

Mundial 2026Casa RosadaRecibimientoSelección Argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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