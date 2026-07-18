San Martín: el origen español de la familia que marcó el destino del Libertador de América

Hermanos de José de San Martín Foto: El historiador

José de San Martín suele aparecer en la memoria argentina como el Padre de la Patria, el militar austero que cruzó los Andes y cambió para siempre la historia de Sudamérica. Sin embargo, detrás del héroe nacido en Yapeyú hubo una historia familiar marcada por España, la vida militar, los traslados, las misiones guaraníticas y una infancia atravesada por dos mundos: el Río de la Plata y la península ibérica.

El nombre completo del Libertador fue José Francisco de San Martín y Matorras. Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, cuando esa región formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras del Ser, ambos españoles originarios de la provincia de Palencia, en Castilla la Vieja. Juan había nacido en Cervatos de la Cueza el 3 de febrero de 1728, mientras que Gregoria nació en Paredes de Nava el 12 de marzo de 1738, dos localidades separadas por pocos kilómetros.

Quiénes eran Juan de San Martín y Gregoria Matorras

El padre del Libertador, Juan de San Martín, no fue una figura secundaria en esta historia. Era militar y llegó a América en busca de mejores oportunidades dentro del servicio español. Según los registros históricos, se desempeñó como capitán y luego ejerció funciones administrativas en territorios clave del imperio. En Yapeyú, desde 1775, ocupó el cargo de teniente de gobernador, una función de enorme responsabilidad en una zona compleja, reorganizada después de la expulsión de los jesuitas ordenada por Carlos III en 1767.

Juan de San Martín y Gregoria Matorras

Gregoria Matorras, su madre, también pertenecía a ese universo español que cruzó el Atlántico y echó raíces en América. La pareja se casó por poder el 1 de octubre de 1770, una práctica habitual en tiempos de distancias enormes y comunicaciones lentas. Juan no pudo estar presente en la ceremonia y fue representado por un apoderado, mientras continuaba cumpliendo funciones en territorio americano.

La familia tuvo cinco hijos: María Elena, Manuel Tadeo, Juan Fermín Rafael, Justo Rufino y José Francisco, el menor. Ese dato no es menor: San Martín creció como el último de una familia numerosa, marcada por la disciplina militar del padre, la religiosidad de la época y la movilidad constante entre destinos coloniales y europeos.

Yapeyú, el primer escenario de una vida extraordinaria

Yapeyú no era un pueblo cualquiera. Había sido una reducción jesuítica fundada en 1627 y formaba parte del sistema de misiones guaraníticas. Tras la expulsión de los jesuitas, la Corona española debió reorganizar esos territorios, su administración y su economía. Allí fue enviado Juan de San Martín, y allí nació el futuro Libertador.

El Museo Sanmartiniano en la ciudad de Yapeyú Foto: Instagram @ctes.fotos

Ese contexto ayuda a entender una dimensión menos repetida de San Martín: antes de convertirse en símbolo de la independencia americana, nació en un espacio de frontera cultural, donde convivían la tradición española, la organización colonial, la presencia guaraní y la herencia jesuítica. Su origen no puede explicarse solo desde un mapa político, sino desde una mezcla de mundos que definió buena parte del siglo XVIII rioplatense.

De Corrientes a España: la infancia que formó al militar

La familia San Martín dejó Yapeyú cuando José era muy pequeño. En 1781 ya se encontraba radicada en Buenos Aires y, hacia fines de 1783, emprendió viaje a España a bordo de la fragata Santa Balbina. Llegaron al puerto de Cádiz en marzo de 1784, cuando José tenía apenas seis años.

La infancia de San Martín Foto: Archivo

Ese traslado fue decisivo. San Martín se educó en España y en 1789 ingresó como cadete al Regimiento de Murcia, donde inició una carrera militar intensa. Combatió en África y Europa, participó en numerosas acciones bélicas y se destacó durante la guerra contra las fuerzas napoleónicas. Por su actuación en la batalla de Bailén fue ascendido y condecorado, antes de decidir su regreso al Río de la Plata en 1812.

Una familia española detrás del padre de la patria argentina

La paradoja histórica es poderosa: el hombre que terminaría siendo uno de los máximos líderes de la independencia sudamericana nació en América, se formó en España y era hijo de españoles al servicio de la Corona. Esa tensión convirtió a San Martín en una figura única. Conocía desde adentro la disciplina, la estrategia y la cultura militar española, pero eligió poner esa experiencia al servicio de la emancipación americana.

Su historia familiar demuestra que la independencia no fue un proceso simple de identidades fijas. San Martín fue hijo de su tiempo: americano por nacimiento, español por formación y libertador por decisión política y moral. Esa combinación explica parte de su grandeza y también de su misterio.

El legado de los San Martín y Matorras

Los apellidos San Martín y Matorras quedaron unidos para siempre a la historia argentina. Pero antes de ser nombres escolares, monumentos o efemérides, fueron parte de una familia castellana que cruzó el océano y terminó en el corazón de las misiones guaraníticas.

Conocer ese origen permite mirar al Libertador desde una perspectiva más humana. San Martín no nació como estatua ni como bronce: nació en una familia atravesada por viajes, deberes militares, mandatos imperiales y cambios de época. Y, quizás por eso mismo, pudo comprender antes que muchos que el destino de América debía escribirse con una voz propia.

Más de dos siglos después, la historia familiar de San Martín sigue revelando una clave fundamental: el Libertador no rompió con su pasado español por desconocimiento, sino desde el conocimiento profundo de ese mundo. Allí empezó la diferencia entre un soldado del rey y el hombre que terminaría liberando pueblos.