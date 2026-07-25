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Malvinas y su legado en el fútbol argentino: cómo la guerra transformó una rivalidad en un símbolo nacional

A más de cuatro décadas de la guerra, Malvinas sigue atravesando la identidad argentina. En el fútbol, aquella herida histórica resignificó rivalidades y convirtió cada cruce con Inglaterra en mucho más que un partido.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra.
La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra. Foto: Web.
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La historia argentina tiene heridas que no se cierran con el paso del tiempo, pero que encuentran nuevas formas de permanecer vivas. Malvinas es una de ellas. Su nombre no solo aparece en los libros, en los actos escolares o en cada 2 de abril: también late en las tribunas, en las banderas, en las canciones y en la memoria colectiva del fútbol argentino.

Lo que alguna vez fue una rivalidad deportiva intensa, especialmente contra Inglaterra, se transformó después de la guerra de 1982 en algo mucho más profundo. Desde entonces, cada cruce futbolístico, cada bandera desplegada y cada referencia a las islas carga con un significado que excede al deporte. Malvinas se convirtió en una causa nacional también dentro de la cancha.

Malvinas: una causa histórica que atraviesa generaciones

El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas tiene raíces anteriores a la guerra. La Argentina sostiene históricamente sus derechos sobre el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833, un hecho que marcó el inicio de una disputa diplomática que continúa vigente hasta la actualidad.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Décadas después, la cuestión Malvinas llegó a los organismos internacionales. En 1965, la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, e instó a ambas partes a negociar una solución pacífica. Sin embargo, el punto de quiebre emocional para la sociedad argentina llegó en 1982.

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El 2 de abril de ese año, tropas argentinas desembarcaron en las islas. La guerra duró 74 días y finalizó el 14 de junio, dejando una marca imborrable: 649 soldados argentinos murieron, junto a cientos de heridos y miles de veteranos que regresaron con cicatrices físicas y emocionales. Desde entonces, Malvinas dejó de ser solo una cuestión territorial para convertirse en una causa profundamente humana.

Del conflicto bélico a la cancha: cuando el fútbol se volvió memoria

El fútbol argentino siempre fue una expresión de identidad popular. En las canchas se gritan alegrías, broncas, pertenencias y dolores. Por eso, después de 1982, era inevitable que Malvinas ingresara al lenguaje futbolero.

La rivalidad con Inglaterra ya tenía antecedentes fuertes. En el Mundial de 1966, el partido entre Argentina e Inglaterra quedó marcado por la expulsión de Antonio Rattín en Wembley, en un encuentro cargado de tensión y polémica. Pero después de la guerra, esa rivalidad cambió para siempre. Ya no era solo fútbol: era memoria, orgullo y una forma de representación nacional.

Maradona, héroe en los cuartos de final ante Inglaterra en 1986
Maradona, héroe en los cuartos de final ante Inglaterra en 1986 Foto: Wikipedia

Cuatro años después del conflicto, el Mundial de México 1986 terminó de sellar esa conexión simbólica. El partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia del deporte. Diego Armando Maradona marcó dos goles eternos: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Para muchos argentinos, aquel triunfo fue una reparación emocional imposible de explicar únicamente desde lo deportivo. No borró el dolor de la guerra ni reemplazó la justicia histórica, pero sí construyó un símbolo. Maradona no ganó una batalla militar, ganó una batalla cultural en el corazón del pueblo argentino.

Maradona, Malvinas y una victoria que se volvió bandera

El propio Maradona habló en más de una oportunidad del significado especial que tuvo aquel partido. Para una generación marcada por la guerra, vencer a Inglaterra en una cancha de fútbol tuvo una carga emocional enorme. La pelota se transformó en lenguaje político, social y popular.

Ese encuentro no solo consolidó a Maradona como mito mundial. También instaló una narrativa que todavía permanece: cuando Argentina juega contra Inglaterra, la memoria de Malvinas aparece como un eco imposible de silenciar.

Desde entonces, en cada estadio argentino, las islas dejaron de estar lejos. Aparecieron en trapos, canciones, murales, camisetas y homenajes. Clubes de todas las categorías recordaron a los excombatientes y muchos veteranos fueron reconocidos en canchas antes de los partidos. El fútbol, como espacio masivo, se convirtió en un escenario de memoria activa.

La bandera de Malvinas que sigue presente tras el Mundial

Después del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina volvió a coronarse campeona del mundo, una imagen volvió a recorrer estadios, calles y redes sociales: la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Ese mensaje, repetido durante décadas, sigue apareciendo en el fútbol argentino como una expresión de identidad nacional.

Los jugadores con la bandera
Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra Foto: REUTERS

No se trata solo de una consigna. En el contexto futbolero, esa bandera representa una continuidad histórica. Une a los veteranos de guerra, a las nuevas generaciones y a una Selección que, tras la tercera estrella, reforzó una idea colectiva: la camiseta argentina no solo se juega, también se siente.

En distintos partidos del fútbol local y en celebraciones vinculadas a la Scaloneta, la bandera de Malvinas volvió a mostrar que la causa permanece viva. Tras el Mundial, el mensaje no perdió fuerza: se volvió aún más visible, impulsado por una generación joven que quizás no vivió la guerra, pero heredó su memoria.

Por qué Malvinas sigue siendo un símbolo en el fútbol argentino

La permanencia de Malvinas en el fútbol argentino demuestra que hay símbolos que atraviesan épocas. En las tribunas, la causa no aparece como una consigna vacía, sino como parte de una identidad compartida. Para muchos hinchas, llevar una bandera de Malvinas al estadio es una forma de decir que la memoria sigue presente.

Jugadores de Belgrano con la bandera de Las Malvinas son argentinas.
Jugadores de Belgrano con la bandera de Las Malvinas son argentinas. Foto: @Belgrano

El fútbol argentino tiene esa particularidad: convierte la historia en emoción colectiva. Por eso, Malvinas no quedó encerrada en los archivos ni limitada a los discursos oficiales. Vive en los bombos, en los cantos, en los nombres de peñas, en los homenajes a los veteranos y en cada bandera que se despliega cuando juega la Selección o un club argentino.

Una herida abierta, una memoria viva y una identidad nacional

A más de cuatro décadas de la guerra, Malvinas sigue siendo una causa que une a gran parte de la sociedad argentina. El fútbol no resolvió la disputa de soberanía ni puede hacerlo, pero sí logró mantener encendida una memoria popular que se transmite de padres a hijos, de tribuna en tribuna y de generación en generación.

La rivalidad con Inglaterra dejó de ser únicamente deportiva después de 1982. Se convirtió en un símbolo de orgullo, dolor y pertenencia. Y cada vez que aparece una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, el mensaje vuelve a ser claro: la historia sigue presente, incluso en una cancha de fútbol.

HistoriaGuerra de MalvinasFútbol Argentino
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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