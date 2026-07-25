El plan británico que cambió la Patagonia: querían colonizar el sur y terminaron creando un imperio de estancias

Argentine Southern Land Company, una gigantesca compañía de tierras fundada en 1889 por inversores británicos Foto: masp.lmneuquen

A simple vista, parecía un proyecto de progreso: atraer inmigrantes, fundar colonias agrícolas, abrir caminos, levantar pueblos y convertir a la Patagonia en una zona productiva integrada al resto del país. Pero detrás de ese plan, diseñado en plena fiebre de inversiones extranjeras, se escondía una transformación mucho más profunda: la creación de enormes estancias que marcaron para siempre la economía, la propiedad de la tierra y el paisaje social del sur argentino.

La historia comenzó en un momento clave. Después de la llamada Conquista del Desierto, el Estado argentino incorporó bajo su control millones de hectáreas en la Patagonia y empezó a buscar capitales capaces de “ocupar”, explotar y conectar esa región con el mercado mundial. En ese contexto, los inversores británicos vieron una oportunidad extraordinaria: tierras inmensas, baja densidad poblacional, demanda europea de lana y carne, y un Estado dispuesto a facilitar concesiones para acelerar el poblamiento.

El sueño británico: poblar la Patagonia con colonos y chacras

El plan original tenía una apariencia muy distinta al resultado final. La idea no era, al menos en el papel, crear latifundios ganaderos casi interminables, sino subdividir tierras, atraer familias agricultoras y desarrollar colonias productivas. Ese espíritu estaba vinculado con la política inmigratoria que la Argentina había impulsado desde la Ley 817 de Inmigración y Colonización, sancionada en 1876, cuyo objetivo era promover la llegada de inmigrantes y ordenar la colonización de tierras fiscales.

El imperio británico que quiso colonizar la Patagonia Foto: masp.lmneuquen

Pero la Patagonia no era la pampa húmeda. Las distancias, el clima, la falta de infraestructura y la dificultad para sostener una agricultura intensiva hicieron que muchos de esos planes quedaran en promesas. Lo que sí funcionó, y muy rápido, fue la ganadería ovina. Las ovejas podían adaptarse mejor a la estepa, la lana tenía salida internacional y los puertos del Atlántico ofrecían una puerta directa hacia Europa. Así, el proyecto de colonización agrícola terminó mutando en un modelo dominado por grandes estancias.

Argentine Southern Land Company: la empresa que acumuló medio millón de hectáreas

El nombre clave de esta historia fue Argentine Southern Land Company, creada en Londres en 1889 por inversores británicos. La empresa se convirtió en una de las mayores propietarias de tierras de la Patagonia y llegó a controlar más de 500.000 hectáreas, con presencia en zonas de Chubut, Río Negro y otras áreas estratégicas del sur.

Su establecimiento más emblemático fue Leleque, en Chubut, una estancia que se transformó en símbolo de la concentración territorial patagónica. Desde allí se organizó una red ganadera, comercial y administrativa que vinculaba el interior del sur argentino con casas comerciales, bancos y mercados de exportación. La Patagonia, que para muchos funcionarios aparecía como un espacio “vacío” listo para ser poblado, comenzó a ordenarse bajo una lógica empresarial extranjera.

La ley que cambió las reglas y abrió la puerta al latifundio

Uno de los puntos más importantes para entender esta historia es el cambio en la normativa sobre tierras. La Ley 2875, sancionada en 1891, permitió exonerar a ciertos concesionarios de la obligación de introducir familias agricultoras, siempre que cumplieran otras condiciones. En la práctica, esta modificación debilitó la idea original de colonización con pequeños productores y favoreció la consolidación de grandes explotaciones.

Británicos en la Patagonia Foto: Archivo

Ese detalle legal fue decisivo. Donde debía haber colonias agrícolas, aparecieron estancias. Donde se prometía poblamiento, se impuso concentración. Y donde se imaginaban chacras trabajadas por inmigrantes, se expandió un sistema basado en alambrados, ovejas, administradores y exportación.

Ferrocarriles, puertos y lana: el circuito que hizo rentable al sur

El poder británico en la Patagonia no se explicó solo por la compra de tierras. También fue clave la infraestructura. El Ferrocarril Central del Chubut, que unió Puerto Madryn con el valle inferior del río Chubut, fue inaugurado a fines de la década de 1880 y cumplió un papel fundamental para transportar productos hacia el puerto.

Esa conexión permitió que la lana, el ganado y otros productos circularan con mayor rapidez. El ferrocarril no solo acercó distancias: también consolidó un modelo económico orientado hacia afuera. En lugar de integrar plenamente a la Patagonia al mercado interno argentino, muchas de sus riquezas quedaron conectadas con circuitos comerciales dominados por capitales británicos.

Una colonización sin bandera, pero con bancos, contratos y ovejas

El caso patagónico muestra una forma particular de influencia imperial. No hubo una colonia formal, ni una bandera extranjera flameando sobre el territorio. Pero sí hubo capital financiero, compañías de tierras, administradores británicos, ferrocarriles, puertos y vínculos comerciales directos con Europa. Esa combinación alcanzó para transformar la región de manera profunda.

Estancias en la Patagonia hoy Foto: masp.lmneuquen

En muchas zonas, los grandes establecimientos ganaderos funcionaron como verdaderos mundos cerrados: tenían almacenes, galpones, puestos, peones, administradores y reglas propias. La estancia no era solo una unidad productiva, también era una forma de organizar el territorio y la vida cotidiana.

El impacto que todavía se siente en la Patagonia

Más de un siglo después, la huella de aquel modelo sigue presente. La concentración de tierras, los conflictos por la propiedad, el lugar de las comunidades originarias, las disputas con grandes compañías y la tensión entre producción, soberanía y territorio siguen siendo temas centrales en la Patagonia. Investigaciones sobre tierras fiscales en la región señalan que la tenencia de la tierra continúa siendo un problema histórico no resuelto en amplias áreas del sur argentino.

La paradoja es enorme: un plan que prometía poblar la Patagonia terminó reforzando un esquema de baja densidad poblacional y grandes propiedades. El sueño de colonias agrícolas se convirtió en un paisaje de estancias inmensas, muchas veces más conectadas con los mercados internacionales que con los pueblos cercanos.

La historia detrás de las estancias más grandes del país

La Argentine Southern Land Company no fue solo una empresa. Fue el rostro visible de una época en la que la Argentina buscaba insertarse en el mundo como país agroexportador y aceptaba capitales extranjeros como motor del progreso. En el sur, esa fórmula produjo riqueza, infraestructura y producción, pero también concentración, desigualdad territorial y conflictos que todavía resuenan.

La Patagonia no fue colonizada al estilo clásico, pero sí fue moldeada por intereses que llegaron desde Londres. Y ahí está la clave de esta historia: a veces, los imperios no necesitan ejércitos para dejar marcas profundas. Les alcanza con créditos, mapas, leyes, ferrocarriles, alambrados y miles de ovejas avanzando sobre la estepa.