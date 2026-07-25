Arsenal prepara una oferta millonaria por Julián Álvarez y sacude el mercado europeo

Julián Álvarez Foto: Reuters

El mercado de pases europeo sumó un nuevo capítulo de alto impacto con Julián Álvarez como protagonista. El delantero argentino, actualmente en Atlético de Madrid, aparece en el radar de Arsenal, que estaría dispuesto a realizar una propuesta de enorme magnitud para quedarse con uno de los atacantes más determinantes del fútbol mundial. Según la información difundida por Infobae a partir de medios europeos, el club de Londres habría ofrecido 100 millones de euros más el pase de Viktor Gyökeres para intentar convencer al conjunto español.

La operación, de concretarse, podría transformarse en uno de los movimientos más fuertes de la ventana de transferencias. No solo por la cifra económica, sino también porque involucra a otro delantero de peso internacional. En Arsenal entienden que la llegada de Álvarez elevaría de manera inmediata la jerarquía ofensiva del equipo dirigido por Mikel Arteta, quien lo tendría como uno de sus grandes objetivos para la próxima temporada.

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Mikel Arteta lo quiere como líder del ataque

El interés de Arsenal no parece ser casual ni parte de una simple especulación de mercado. El entrenador español habría identificado a Julián Álvarez como una pieza prioritaria para potenciar el frente de ataque del equipo inglés. La versatilidad del ex River, su capacidad para jugar como centrodelantero o segunda punta y su experiencia en partidos decisivos lo convierten en un perfil especialmente atractivo para un club que busca competir al máximo nivel en Inglaterra y Europa.

Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial. Foto: REUTERS

Álvarez ya conoce la Premier League por su paso por Manchester City, donde jugó entre 2022 y 2024 antes de continuar su carrera en España. Esa experiencia previa podría ser vista como un punto a favor por Arsenal, aunque el propio futbolista tendría como prioridad mantenerse en el fútbol español y no regresar, al menos por ahora, al campeonato inglés.

Atlético de Madrid se planta: cláusula millonaria y postura firme

Más allá del interés inglés, la posición de Atlético de Madrid es clara: Julián Álvarez no está en venta. El delantero tiene contrato vigente hasta 2030 y el club rojiblanco se remite a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que marca la importancia que tiene el argentino dentro del proyecto deportivo.

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La dirigencia del Atlético ya habría rechazado acercamientos de otros gigantes europeos. Según la información citada por Infobae, tanto Real Madrid como Barcelona también habrían mostrado interés por el delantero, pero la respuesta del club madrileño fue negativa. El escenario solo podría cambiar ante una propuesta considerada imposible de rechazar, especialmente si llega desde fuera de España.

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Viktor Gyökeres, la pieza que puede destrabar la negociación

Uno de los puntos más llamativos de la posible oferta de Arsenal es la inclusión de Viktor Gyökeres como parte del paquete. El delantero sueco, de gran cotización en Europa, habría llegado al club inglés desde Sporting de Portugal en una transferencia superior a los 75 millones de euros. Su presencia en la negociación aparece como una estrategia para tentar al Atlético con un reemplazante de jerarquía en caso de perder a su máxima figura ofensiva.

Julián Álvarez, Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

La fórmula combina dinero inmediato y un atacante probado, algo poco frecuente en operaciones de este calibre. Para Arsenal, incluir a Gyökeres podría ser la llave para acercarse a las exigencias del club español sin tener que llegar a la cláusula completa. Para Atlético, en cambio, la decisión implica evaluar no solo el monto económico, sino también el impacto deportivo que tendría desprenderse de la Araña.

El deseo de Julián Álvarez también pesa en la novela

En toda negociación de este nivel, la voluntad del futbolista resulta determinante. De acuerdo con la información publicada, Julián Álvarez tendría preferencia por continuar su carrera en España, pese a la dimensión de la propuesta inglesa. Incluso, durante el Mundial habría expresado su deseo de jugar algún día en Barcelona, algo que generó ruido en el entorno del Atlético de Madrid.

Ese factor agrega tensión a una trama que todavía está lejos de resolverse. Arsenal necesita convencer al club, pero también al jugador. Atlético, por su parte, busca blindar a una de sus grandes estrellas y evitar que la presión del mercado condicione su planificación deportiva para la temporada 2026-27.

Una definición que puede llegar antes de la pretemporada

El calendario también juega su partido. Atlético de Madrid tendría prevista la reincorporación de Álvarez a la pretemporada para el 10 de agosto, mientras que el equipo cerraría su preparación ante Olympique de Marsella el 14 de agosto. Ese margen de tiempo podría ser clave para saber si Arsenal insiste, si mejora su propuesta o si el club español logra cerrar definitivamente la puerta.

Por ahora, la historia tiene todos los ingredientes de una novela de mercado: una cifra millonaria, un delantero campeón del mundo, un gigante de la Premier League dispuesto a apostar fuerte y un Atlético de Madrid decidido a resistir. El futuro de Julián Álvarez promete seguir siendo uno de los temas más calientes del mercado europeo.