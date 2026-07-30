La UEFA rompe con la FIFA y pone en jaque al fútbol mundial: cuáles son las competencias afectadas tras la crisis

La UEFA rompe con la FIFA y pone en jaque al fútbol mundial. Foto: Reuters (Gonzalo Fuentes)

La crisis entre la UEFA y la FIFA escaló a un nivel sin precedentes. En una decisión unánime, las 55 federaciones que integran el organismo europeo anunciaron un boicot total a todas las competencias organizadas por la entidad presidida por Gianni Infantino, en rechazo al intento de avanzar con la privatización y cesión de participaciones comerciales de sus torneos a fondos de inversión.

La medida representa un terremoto institucional para el deporte más popular del planeta y amenaza con modificar de manera radical el mapa de las competiciones internacionales. La postura europea, basada en la defensa de lo que considera el patrimonio histórico del fútbol, deja a la FIFA frente a uno de los desafíos más complejos de su historia.

Mundial 2030: cómo afecta la salida de las potencias europeas

El golpe más fuerte impacta directamente sobre la Copa del Mundo. La ausencia de selecciones como España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Países Bajos y Portugal vaciaría de contenido deportivo a la máxima competencia internacional.

La medida representa un terremoto institucional para el deporte más popular del planeta. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

Europa dominó gran parte de la historia moderna del fútbol y reúne a países que conquistaron 12 de las 22 ediciones disputadas del Mundial. Además, una enorme porción de las principales estrellas del deporte representan a selecciones del “Viejo Continente”, por lo que el torneo perdería gran parte de su atractivo comercial, competitivo y mediático.

La decisión de la UEFA abre interrogantes sobre la legitimidad deportiva de futuras Copas del Mundo y sobre el impacto que podría tener en derechos televisivos, patrocinadores y audiencias globales.

Mundial de Clubes: el gran proyecto de Infantino queda bajo amenaza

Otra de las competencias que sufriría consecuencias inmediatas es el Mundial de Clubes de la FIFA, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la actual conducción del organismo.

Otra de las competencias que sufriría consecuencias inmediatas es el Mundial de Clubes de la FIFA. Foto: REUTERS

Sin los campeones de la Champions League ni los equipos más poderosos de Alemania, España, Inglaterra e Italia, el certamen perdería a buena parte de las instituciones que generan mayor interés entre los fanáticos y los mercados internacionales.

La eventual ausencia de clubes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Barcelona o Inter de Milán significaría un duro golpe para el valor comercial del torneo, que fue concebido precisamente para reunir a las principales potencias de cada continente.

Mundiales juveniles: las promesas europeas tampoco participarían

El alcance de la medida anunciada por la UEFA no se limita al fútbol de mayores. El boicot se extiende a todas las categorías organizadas por la FIFA, incluyendo los Mundiales Sub-20 y Sub-17, tanto en la rama masculina como en la femenina.

El boicot se extiende a todas las categorías organizadas por la FIFA, incluyendo los Mundiales Sub-20 y Sub-17. Foto: REUTERS

Esto implica que cientos de futbolistas europeos en etapa de formación quedarían fuera de los torneos que históricamente funcionan como vidriera internacional para las futuras figuras del deporte.

La ausencia de selecciones tradicionalmente protagonistas también reduciría el nivel competitivo de campeonatos que suelen reunir a los mejores talentos emergentes del mundo.

Fútbol femenino, futsal y fútbol playa: una ruptura que alcanza a todo el calendario FIFA

La decisión europea también repercute sobre otras disciplinas y competencias estratégicas para la FIFA. El Mundial Femenino aparece entre los más afectados, ya que Europa concentra a varias de las principales potencias de la disciplina, entre ellas España e Inglaterra.

El Mundial Femenino aparece entre los más afectados, ya que Europa concentra a varias potencias del mundo. Foto: Reuters.

La situación se replica en los Mundiales de Futsal y Fútbol Playa, donde los seleccionados europeos suelen desempeñar un papel determinante en la lucha por los títulos.

Con este escenario, la FIFA debería reorganizar torneos sin la participación del bloque más poderoso del fútbol internacional, una inédita situación que pone en duda el alcance global de sus competiciones y profundiza una crisis institucional que promete marcar un antes y un después en la historia del deporte.

Más allá de las consecuencias deportivas inmediatas, la ruptura expone una disputa de fondo sobre el futuro modelo de gestión del fútbol mundial. Mientras la FIFA busca nuevas vías de financiamiento y expansión comercial, la UEFA se plantó con una postura intransigente: evitar que los activos más valiosos del deporte queden en manos de capitales privados. El desenlace de este conflicto podría redefinir el equilibrio de poder en el fútbol durante las próximas décadas.