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Valentín Barco fue anunciado como nuevo jugador del Chelsea y volverá a la Premier League: el video de su presentación

El desembarco del “Colo” en Stamford Bridge llega tras varios años de adaptación en el fútbol europeo y brillar en el Racing de Estrasburgo, un club de Francia que forma parte de BlueCo, el mismo grupo invensor que el club londinense. Será compañero de Enzo Fernández.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Valentín Barco fue anunciado como nuevo jugador de Chelsea y volverá a la Premier League.
Valentín Barco fue anunciado como nuevo jugador de Chelsea y volverá a la Premier League. Foto: REUTERS
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Valentín Barco dio uno de los pasos más importantes de su carrera. Luego de consolidarse en el fútbol europeo y de formar parte del plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el lateral surgido en Boca Juniors fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Chelsea, uno de los clubes más poderosos de Inglaterra.

La institución londinense confirmó la incorporación a través de un comunicado difundido en las redes sociales. “Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg”, expresó el club al anunciar la llegada del jugador de 22 años.

Chelsea presentó a Valentín Barco con un original video en Londres

La presentación del argentino estuvo acompañada por una producción audiovisual con fuerte identidad británica. En el video pueden verse distintas imágenes de las calles de Londres mientras una radio anuncia la llegada del futbolista al plantel de los “Blues”.

El Chelsea oficializó la contratación de Valentín Barco, procedente del Racing de Estrasburgo. Créditos: X @ChelseaFC

Además, la campaña incluyó una portada de diario con una foto del ex Boca y una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas: “Barco es azul”, en referencia al color que identifica históricamente al Chelsea.

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Aunque todavía no trascendieron las cifras oficiales de la transferencia, se trata de una operación que se concretó sin mayores dificultades, ya que Chelsea y Racing de Estrasburgo forman parte del mismo grupo inversor, BlueCo, que controla a ambas instituciones.

El camino de Barco en Europa: de Brighton y Sevilla a consolidarse en Francia

El desembarco en Stamford Bridge llega después de varios años de adaptación en el fútbol europeo. Tras destacarse en Boca, donde debutó como profesional y se convirtió en una de las grandes promesas del club, Brighton decidió apostar por su talento y lo incorporó al fútbol inglés.

Valentín Barco. Foto: Brighton
La primera incursión de Valentín Barco en la Premier League fue vistiendo los colores del Brighton & Hove Albion. Foto: X @OfficialBHAFC

Sin embargo, su primera experiencia en la Premier League no fue la esperada. La falta de continuidad derivó en una cesión al Sevilla, donde tampoco logró afianzarse dentro del equipo. Más tarde recaló en Racing de Estrasburgo, club en el que finalmente encontró el contexto ideal para desarrollar todo su potencial.

En el conjunto francés se transformó en una pieza clave, sumó regularidad y terminó convenciendo a la dirigencia para que adquiriera su pase de manera definitiva. Sus buenas actuaciones lo posicionaron como uno de los futbolistas más destacados del plantel y despertaron nuevamente el interés del Chelsea.

El reencuentro de Valentín Barco con Enzo Fernández

A lo largo de su carrera en el “Viejo Continente”, Barco disputó 74 partidos oficiales repartidos entre Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo. La mayor parte de su crecimiento deportivo se produjo en Francia, donde acumuló confianza, minutos y protagonismo. Ese rendimiento fue clave para que uno de los grandes de la Premier League decidiera incorporarlo de cara a la nueva temporada.

Valentín Barco.
La mayor parte de su crecimiento se produjo en Racing de Estrasburgo, donde acumuló minutos y protagonismo. Foto: REUTERS

Además, el “Colo” podría compartir vestuario con otro argentino: Enzo Fernández, compañero suyo en la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Si bien el ex River aún no definió su futuro y existen versiones sobre una posible salida en este mercado de pases, la chance de ver a dos campeones argentinos juntos en Chelsea genera una enorme expectativa.

Con más experiencia, rodaje internacional y la confianza que adquirió en Estrasburgo, Valentín Barco afrontará ahora el desafío más importante de su carrera: demostrar que está listo para triunfar en uno de los clubes más importantes de Inglaterra y en la liga más competitiva del mundo.

Valentín BarcoChelseaPremier League
Cristian Daniel Avila
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