Tango, cafés antiguos y memoria porteña: los bares notables celebran agosto con conciertos gratis

Tango en Bares Notables Foto: Argentina Tango

Hay lugares donde Buenos Aires no necesita presentarse. Basta una mesa de mármol, una ventana antigua, el eco de un bandoneón y el murmullo de una charla de café para entender que la Ciudad todavía conserva rincones donde el tiempo parece bailar lento. En agosto, ese espíritu volverá a ocupar los Bares Notables, que celebrarán el tango con el ciclo “Tangos de hoy y de siempre”, una serie de conciertos gratuitos en distintos puntos porteños.

La propuesta llega en el mes más tanguero del calendario y funciona como una antesala ideal para el Tango BA Festival y Mundial 2026, uno de los encuentros culturales más importantes de Buenos Aires. Este año, el Mundial convocará a parejas de distintos países en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario, con una agenda que se desarrollará entre fines de agosto y comienzos de septiembre, según la programación oficial del evento.

Pero antes de que la competencia internacional concentre todas las miradas, los clásicos cafés, almacenes y bares porteños abrirán sus puertas a una experiencia más íntima: escuchar tango en vivo en espacios donde la historia de la Ciudad se toma en pocillo chico, se conversa sin apuro y se aplaude de cerca.

Cuatro conciertos gratuitos para escuchar tango en vivo en Buenos Aires

El ciclo “Tangos de hoy y de siempre” incluirá cuatro presentaciones con entrada sin costo. Cada una tendrá una identidad propia, con repertorios que viajarán desde los tangos de la década de 1920 hasta composiciones actuales, pasando por milongas, valses, arreglos contemporáneos y nuevas búsquedas sonoras.

Tango en Bares Notables Foto: Prensa Buenos Aires Turismo

La primera cita será el viernes 7 de agosto a las 19 en London City, ubicado en Av. de Mayo 599, en el barrio de San Nicolás. Allí se presentará Érika Di Salvo Quinteto, una formación que propone una lectura actual de los tangos clásicos, con una impronta donde conviven la energía rítmica y la sensibilidad expresiva. El grupo está integrado por Miguel Pereiro en piano, Ulises Di Salvo en chelo, Federico Pereiro en bandoneón, Yani Vega en bajo y Érika Di Salvo en violín.

El recorrido continuará el sábado 8 de agosto a las 19 en Almacén y Bar Lavalle, en Lavalle 1693, también en San Nicolás. El protagonista será Walter Ríos, compositor, director musical y destacado intérprete del bandoneón. Su trayectoria incluye actuaciones con la Orquesta de Astor Piazzolla en la ópera María de Buenos Aires y presentaciones junto a la Orquesta Sinfónica de Finlandia y Susana Rinaldi. En reconocimiento a su carrera, la Asociación de Amigos de la calle Corrientes bautizó con su nombre la intersección de Av. Corrientes y Paraná.

Bares Notables: cuando el café también cuenta la historia del tango

El tango nació en la cuenca del Río de la Plata, entre Buenos Aires y Montevideo, en un contexto de mezcla cultural donde convivieron inmigrantes europeos, afrodescendientes y criollos, una combinación que dio origen a una identidad urbana única. Esa identidad encontró en la música, la danza y la poesía una forma de expresión que, con el tiempo, se expandió por el mundo y fue declarada en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Tango en Bares Notables Foto: Instagram @barsur_oficial

En ese camino, los bares cumplieron un rol clave. Fueron refugio de músicos, poetas, escritores, trabajadores, vecinos y artistas. Allí se discutían letras, se cerraban actuaciones, se escuchaban orquestas y se alimentaba una cultura popular que nunca dependió solo de los grandes escenarios.

Por eso, escuchar tango en un Bar Notable no es simplemente asistir a un concierto: es entrar en una escena porteña completa. Es mirar las paredes, imaginar antiguas tertulias, sentir que cada mesa guarda una conversación y que cada acorde trae algo de aquella Buenos Aires que todavía sobrevive en sus esquinas.

Marilí Machado y Yazmina Raies Trío completan una agenda imperdible

La tercera presentación será el viernes 14 de agosto a las 20 en Bar La Poesía, en Chile 502, San Telmo. Allí actuará Marilí Machado, cantante de notable recorrido internacional, con un recital donde se fusionarán el candombe, la música rioplatense y el tango en una versión estilizada. Machado participó en giras por Japón y Corea junto a grandes orquestas, fue cantante principal de Forever Tango en Estados Unidos y desde hace dos décadas realiza presentaciones en Alemania.

Tango en Bares Notables Foto: Prensa Buenos Aires Turismo

El cierre del ciclo será el sábado 15 de agosto a las 20 en Bar 8 Esquinas, ubicado en Av. Forest 1186, Chacarita. La noche estará a cargo de Yazmina Raies Trío, un ensamble femenino integrado por Mariana Borghi en contrabajo, Natsuki Nishihara en bandoneón y Yazmina Raies en piano y arreglos. Su propuesta abordará milongas clásicas, tangos tradicionales y composiciones originales que exploran el género desde una mirada contemporánea.

Un puente entre el tango de antes y las nuevas generaciones

La fuerza de este ciclo está en su título: “Tangos de hoy y de siempre”. Porque el tango no es una pieza de museo, aunque tenga más de un siglo de historia. Sigue vivo en los barrios, en las milongas, en las orquestas jóvenes, en los arreglos nuevos y en los artistas que se animan a dialogar con el pasado sin repetirlo de memoria.

Agosto convertirá a Buenos Aires en una gran postal musical. La Ciudad ya inició el mes con la Semana de las Milongas, una programación que reúne actividades en 59 espacios porteños, con clases, prácticas, exhibiciones y pistas de baile para distintos niveles. En ese contexto, los Bares Notables suman una escala cercana, patrimonial y profundamente porteña.

Porque si el tango alguna vez nació en los márgenes, creció en los patios, ganó las pistas y conquistó el mundo, hoy también vuelve a los bares. Y en cada concierto gratuito de agosto habrá algo más que música: habrá ciudad, memoria, identidad y una invitación irresistible a dejarse llevar por el sonido eterno del 2x4.

Agenda completa del ciclo “Tangos de hoy y de siempre”

Viernes 7 de agosto, 19 h Érika Di Salvo Quinteto

London City, Av. de Mayo 599, San Nicolás.

Sábado 8 de agosto, 19 h Walter Ríos

Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1693, San Nicolás.

Viernes 14 de agosto, 20 h Marilí Machado

Bar La Poesía, Chile 502, San Telmo.

Sábado 15 de agosto, 20 h Yazmina Raies Trío

Bar 8 Esquinas, Av. Forest 1186, Chacarita.

Entrada sin costo, sujeta a la capacidad de cada espacio.