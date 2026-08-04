La “Nahir Galarza chaqueña” confesó haber asesinado a su novio Matías Julián Álvarez: cuál es la situación judicial de Victoria Luz Cantero

Matías Julián Álvarez y Victoria Luz Cantero tenían una relación de dos años y medio con idas y vueltas. Foto: Redes Sociales

El caso de la “Nahir Galarza chaqueña” continúa conmocionando en la provincia del noreste argentino. Es que Victoria Luz Cantero (25) confesó haber asesinado a cuchillazos su novio Matías Julián Álvarez Guardia (29). Así lo confirmó la fiscal del caso Ana González de Pacce en la sede de la Fiscalía N°2 de Resistencia, en la provincia de Chaco.

La funcionaria del Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que la joven reveló ser responsable del crimen de su pareja a un policía en el Hospital Julio C. Perrando en el que fue atendida tras el hecho.

La respuesta del abogado defensor de Victoria Cantero sobre la comparación con el caso Nahir Galarza

Al tomar conocimiento del caso, inmediatamente surgieron comparaciones con el crimen de Fernando Pastorizzo, un joven de 20 años asesinado en 2017 por Nahir Galarza, quien era su novia en aquel momento y que fue condenada a prisión perpetua por “homicidio agravado por el vínculo” en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Matías Julián Álvarez Guardia tenía 29 años. Foto: Redes Sociales

Ahora, respecto a la mediatización de la causa y a dicha comparación, el abogado de Victoria Luz Cantero, Marco Molero, indicó que solo “estuvo cinco minutos” con su defendida y pudo ver a una chica “apagada y compungida” por lo sucedido.

En referencia a un posible ataque previo por parte de la víctima, el letrado destacó en diálogo con Clarín: “No se si la potencial mano ejecutora del hecho respondía a una agresión previa, es decir, no se si el ataque de ella fue una maniobra defensiva. Y añadió: “Hoy es prematuro saber quién es el autor y quién es víctima”.

Cómo ocurrió el ataque a Matías Julián Álvarez Guardia en Resistencia

El hecho ocurrió este domingo 2 de agosto en horas de la madrugada en la vivienda del joven de 29 años, ubicada en la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. Vecinos del barrio, de hecho, confirmaron haber escuchado gritos tras el ataque de Victoria Luz Cantero a su pareja que fue consumado con un arma blanca (un cuchillo Tramontina). Luego se comunicaron con el 911.

De acuerdo a la reconstrucción del abogado de la acusada, en medio de una fuerte discusión, la víctima llamó Sebastián Cantero, hermano de Victoria y su amigo. Allí escuchó la pelea entre ambos y a su hermana decir: “Me rompiste el celular”. Cantero es para la fiscalía un testigo clave, ya que después de esta comunicación, el hombre se dirigió a la casa de Matías.

La joven de 25 años está detenida en la comisaría N°11 en Resistencia. Foto: Redes Sociales

Una vez en el lugar y dada la gravedad del cuadro, el hombre lo llevó al hospital para que pudieran atenderlo de urgencia. Sin embargo, a pesar del rápido accionar de los médicos de la clínica, el joven murió de un paro cardiorrespiratorio causado por un shock hipovolémico a los pocos minutos.

El cuchillo del ataque de mango negro es uno de los elementos que será peritado por parte de personal de Policía Científica. Según precisó la fiscal del caso en conferencia de prensa, el hombre fue apuñalado tres veces en la zona del cuello lo que provocó una rápida complicación en venas y arterias.

Quién es Victoria Luz Cantero y cuál es su situación judicial tras la detención

Victoria Luz Cantero, de 25 años, es manicura y está especializada en la técnica de kapping, muy utilizada en los últimos años por las generaciones más jóvenes. En este momento, se encuentra detenida en la Comisaría N°11 de Resistencia y su familia cerró sus perfiles en redes sociales.

En tanto, la familia de Matías apuntó directamente contra Cantero describiéndola como una persona “celosa, tóxica y violenta”. De acuerdo a la hermana del joven de 29 años, el vínculo llevaba dos años y medio con idas y vueltas. Además, precisó que Matías había manifestado, en diferentes ocasiones, que la joven “lo golpeaba”.

Victoria Luz Cantero es manicura. Foto: Redes Sociales

Según Leticia, su hermano volvía en repetidas ocasiones con ella porque “la quería”. “Sos una enferma. Lo mataste sin compasión. Que se haga viral. No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera”, sostuvo la mujer en posteo de Facebook.

Homicidio agravado por el vínculo: la posible calificación legal que evalúa la fiscalía

Tras la confesión del asesinato por parte de la acusada Victoria Luz Cantero y el vínculo formal de pareja que mantenía con la víctima, la mujer sería imputada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Según el artículo 80 del Código Penal Argentino, le cabería una pena de prisión perpetua.

Se trata del mismo delito que condenó a Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo. Galarza, de 19 años en ese momento, se convirtió en la mujer más joven condenada a perpetua en la Argentina.

La posición de la defensa: la ausencia de antecedentes penales previos de la acusada

Existe un solo registro de denuncia contra Cantero por parte de la víctima. Matías la habría denunciado en noviembre de 2025 por la rotura del vidrio de su automóvil.

Sin embargo, luego no accionó penalmente contra ella. Asimismo, no existen denuncias de violencia de género por parte de él contra la joven. Tampoco de Cantero contra Matías.

El posteo de la hermana de la víctima pidiendo Justicia. Foto: Redes Sociales

Así lo afirmó además, Marco Molero, abogado de la acusada, quien indicó que “hasta dónde él tuvo conocimiento, ”no hay denuncias de ella contra él" y agregó: “Sobre él, no hay denuncias en el fuero penal, quizás sí en el contravencional”.

El pedido de justicia de la familia de la víctima y la solicitud de peritajes clave

La investigación por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia continuará con los peritajes de su celular, que apareció en poder de la acusada, y el análisis del material registrado por las cámaras de seguridad del barrio en el que está ubicada la casa donde ocurrió el crimen.

Al mismo tiempo, la familia de la víctima, a través del abogado querellante, habría solicitado apartar a la fiscal de la causa “por estar en disconformidad” con el desempeño de la investigación hasta el momento.

Podría ser imputada por "homicidio agravado por el vínculo". Foto: Redes Sociales

El avance de la causa en la Comisaría 11ª y las medidas ordenadas por la fiscalía de Chaco

Victoria Luz Cantero permanecerá detenida en la Comisaría N°11 de Resistencia y será indagada por la fiscal Ana González en el marco de la causa para obtener su versión de los hechos y avanzar con la investigación.

Por otro lado, en los próximos días, también se le tomará declaración a un hombre que dice haber visto a la pareja saliendo de un boliche el domingo en la madrugada antes de dirigirse a la casa de Donovan. También declararán vecinos, hermanas de la víctima y el cuñado.