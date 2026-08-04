Aumentan las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires: cuánto cuestan las infracciones en agosto

Aumentaron las multas en la Provincia de Buenos Aires. Foto: gba.gob.ar

Desde el 1° y hasta el 31 de agosto de 2026, rigen nuevos precios para las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. La actualización responde al aumento del precio de la nafta premium, referencia utilizada para calcular el valor de la Unidad Fija (UF), el índice sobre el que se determinan las sanciones por infracciones viales.

Durante agosto, la Unidad Fija quedó establecida en $2.271, lo que representa un incremento del 2,5% respecto del bimestre anterior. Este valor equivale al precio de un litro de nafta premium comercializado en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026.

Provincia de Buenos Aires aumentó los valores de las multas de tránsito. Foto: Seguridad Vial

Cuánto cuestan las multas en la provincia de Buenos Aires desde agosto 2026

Con la actualización de la UF, estos son los nuevos valores de las principales infracciones:

Conducir sin seguro : entre $113.550 y $227.100.

Mal estacionamiento : entre $113.550 y $227.100.

Circular sin patente : entre $113.550 y $227.100.

Usar el celular mientras se conduce : entre $227.100 y $454.200.

Pasar un semáforo en rojo : entre $227.100 y $1.135.500.

Negarse a presentar la documentación obligatoria : entre $227.100 y $1.135.500.

No utilizar cinturón de seguridad o casco : entre $227.100 y $1.135.500.

Exceso de velocidad : entre $340.650 y $2.271.000.

Conducir con alcohol o drogas en sangre : entre $454.200 y $2.271.000.

Circular en contramano o por la banquina : entre $454.200 y $2.271.000.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV): entre $681.300 y $2.271.000.

La Provincia de Buenos Aires actualiza el valor de la Unidad Fija cada dos meses, por lo que el costo de las multas acompaña la evolución del precio de los combustibles.

Cómo saber si tengo multas en la Provincia de Buenos Aires

Los conductores pueden verificar si registran infracciones de tránsito mediante el sistema oficial de consulta de la Provincia de Buenos Aires.

La búsqueda puede realizarse de dos maneras:

Ingresando el DNI del conductor .

Introduciendo la patente del vehículo.

El sistema permite conocer el detalle de las infracciones pendientes y el estado de cada expediente.

Sistema de scoring: cuántos puntos se descuentan por cada infracción

Además del pago de la multa, muchas infracciones implican el descuento de puntos de la licencia de conducir. Cada conductor cuenta inicialmente con 20 puntos.

Multas más caras. Foto: argentina.gob.ar

Si el puntaje llega a cero, la licencia queda inhabilitada durante 60 días. En caso de reincidencia, la suspensión aumenta a 120 días y continúa incrementándose en cada nueva pérdida total de puntos.

Los descuentos se distribuyen de la siguiente manera:

4 puntos : circular sin VTV o sin cinturón de seguridad.

5 puntos : licencia vencida, conducir sin casco, cruzar un semáforo en rojo o exceder la velocidad en menos del 30%.

10 puntos : conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos que alteren las capacidades, o superar el límite de velocidad en más del 30%.

20 puntos: conducir con la licencia suspendida o participar en picadas ilegales en la vía pública.

Las autoridades recuerdan que respetar las normas de tránsito no solo evita sanciones económicas, sino que también contribuye a reducir los siniestros viales y mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.