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“Es de la prehistoria”: el Gobierno cruzó a Ricardo Quintela tras sus dichos sobre expropiaciones

La polémica se encendió luego de que Quintela planteara la posibilidad de expropiar activos en un futuro gobierno peronista. Diego Santilli salió al cruce, calificó esas ideas como “prehistóricas” y defendió el rumbo económico impulsado por la gestión de Javier Milei.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Santilli le respondió a Quintela
Santilli le respondió a Quintela Foto: -
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Diego Santilli le respondió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que era un “dinosaurio” por sus “ideas prehistóricas”. El mismo había amenazado con expropiar y nacionalizar activos si el peronismo vuelve al poder en Argentina.

“Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, había declarado Quintela en una entrevista con El Destape en la cual anticipó que un eventual gobierno peronista revisaría todas las medidas que ha adoptado el presidente Javier Milei. “Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, agregó.

Ricardo Quintela. Foto: NA.
Ricardo Quintela afirmó: “Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”.

¿Qué le respondió Diego Santilli a Ricardo Quintela?

Diego Santilli declaró en Radio Rivadavia que los dichos de Quintela son equivalentes a decirle a los argentinos “queremos que sigan siendo pobres”, y las ubicó en un retroceso respecto del cambio cultural que cree consolidado en la sociedad. “Es de los dinosaurios, digamos”, concluyó respecto a aquellos dichos.

El dirigente también respaldó el programa legislativo impulsado por el Gobierno, con especial énfasis en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y se mostró confiado respecto de su tratamiento en el Congreso. “Yo estoy convencido de que sí, no por un tema de negociación, sino por lo que creen”, sostuvo al referirse al acompañamiento de distintos espacios políticos. Además, Santilli señaló que mantiene conversaciones semanales con la senadora Patricia Bullrich y con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y aseguró que advierte un cambio de escenario dentro de la dirigencia política.

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Diego Santilli también respaldó el programa legislativo impulsado por el Gobierno, con especial énfasis en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y se mostró confiado respecto de su tratamiento en el Congreso. Foto: NA

Para defender ese diagnóstico, el jefe de Gabinete apeló a las estadísticas de pobreza. Sostuvo que la administración anterior dejó a un 57% de la población bajo la línea de pobreza, con un 68% de los niños afectados por esa situación y un 20% en la indigencia. “Hoy estamos en el 21, falta un montón. Pero en chicos en la pobreza hoy estamos en el 42, y en indigencia en el 6”, detalló. No obstante, remarcó que esos indicadores continúan siendo preocupantes para un país como la Argentina.

Sesión en la Cámara de Diputados
Integrantes del equipo oficial acudirán al Congreso para presentar ante legisladores aliados las iniciativas de Inocencia Fiscal y los cambios propuestos para la Carta Orgánica del Banco Central. Foto: Noticias Argentinas

En un contexto marcado por negociaciones decisivas para el Gobierno, Santilli formuló estas declaraciones horas antes de una jornada legislativa considerada estratégica por la Casa Rosada. Este martes, a las 13, la mesa política que encabeza Karina Milei se reunirá en la sede gubernamental para coordinar la postura oficial de cara a las conversaciones con sus aliados. Participarán de la cumbre el jefe de Gabinete, el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y Eduardo “Lule” Menem, referente del armado nacional de La Libertad Avanza, entre otros funcionarios. Más tarde, integrantes del equipo oficial acudirán al Congreso para presentar ante legisladores aliados las iniciativas de Inocencia Fiscal y los cambios propuestos para la Carta Orgánica del Banco Central.

Diego SantilliRicardo Quintela
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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