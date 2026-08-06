Tras la salida de Marcelo Bielsa, Uruguay presentó como nuevo entrenador a un histórico futbolista

Marcelo Bielsa en el Mundial 2026. Foto: EFE

Diego Forlán fue presentado oficialmente por la Asociación Uruguaya de Fútbol como nuevo entrenador de las Selecciones mayor y Sub-20, luego de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026 y de la posterior salida de Marcelo Bielsa, con un vínculo interino que se extenderá inicialmente hasta marzo de 2027.

La AUF anunció el inicio del ciclo mediante un video protagonizado por el histórico atacante, quien comenzará inmediatamente su trabajo con el combinado juvenil y luego conducirá al seleccionado principal en los amistosos programados entre septiembre y noviembre.

El primer partido de Forlán al frente de la Mayor sería ante Japón el 24 de septiembre, por la Copa Desafío Kirin, en el inicio de una serie de encuentros que servirán para comenzar la reconstrucción de Uruguay después de su decepcionante actuación mundialista.

El nuevo entrenador tendrá una doble responsabilidad, ya que también comandará a la Sub-20 durante el próximo Sudamericano, certamen clasificatorio para la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán durante 2027.

Su continuidad en el seleccionado mayor más allá de marzo dependerá de los resultados obtenidos durante los amistosos y de las decisiones que adopte la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La experiencia de Forlán, una gloria de la Celeste

Diego Forlán llega al cargo con una experiencia limitada como director técnico: anteriormente condujo a Peñarol y a Atenas de San Carlos, pero su figura representa una de las más importantes en la historia reciente de la Celeste.

Diego Forlán en la selección de Uruguay. Foto: NA (Marcelo Capece)

Cachavacha disputó 112 partidos, convirtió 36 goles y fue el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, donde Uruguay alcanzó las semifinales. Un año después, integró el equipo que conquistó la Copa América 2011 en la Argentina.