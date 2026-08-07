Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino que fue detenido por el ICE de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami

El jugador fue detenido en el aeropuerto de Miami previo a disputar un partido en Los Ángeles con su equipo. Foto: Cuenta de Instagram de Matías Pourrain

El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido en Estados Unidos tras haber sido interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Miami. El deportista se dirigía a viajar junto al plantel del Club de Lyon hacia Los Ángeles para disputar un compromiso deportivo.

Tras el operativo del ICE, la familia del jugador logró tener un breve contacto telefónico. En declaraciones a TN, su hermano Pablo detalló la secuencia de los hechos: “Se lo llevaron para hacerle preguntas y no volvió. Estaba pendiente de la entrevista de los papeles. Está en la sede del ICE Miramar, al norte de Miami, y pudo llamar 10 segundos a la familia”.

Ante esta complicación de índole legal y migratoria, desde la dirigencia del Club de Lyon pusieron a disposición un abogado para tomar la representación del futbolista e iniciar las gestiones necesarias para destrabar su situación en territorio estadounidense.

La trayectoria de Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos

Comenzó su carrera futbolística en Real Pilar, institución con la que logró visibilidad nacional al formar parte del plantel que protagonizó un histórico triunfo ante Vélez en la Copa Argentina 2019.

Tras su paso por el fútbol local, el jugador decidió emigrar a Estados Unidos para continuar su carrera profesional en el circuito norteamericano. En ese país vistió las camisetas del Miami Beach FC, Miami City y actualmente defendía los colores del Club de Lyon de Florida, además de registrar un paso por el certamen de fútbol 6 conocido como Baller League.