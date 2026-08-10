Terremoto en Colombia: el presidente Abelardo de la Espriella suspendió su agenda y convocó a un comité de emergencia

Terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para coordinar la respuesta ante los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas regiones del país. Además, confirmó que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a las víctimas.

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, informó el mandatario a través de su cuenta de X.

De la Espriella asumió la Presidencia hace apenas tres días en Cali, otra de las localidades golpeadas por el sismo, donde se registraron al menos 20 edificios derrumbados. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, aseguró el presidente.

El terremoto se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

Las ciudades más afectadas por el terremoto

En Quibdó, capital del Chocó y la ciudad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas e importantes daños en distintas edificaciones.

El movimiento telúrico también se sintió con intensidad en varias ciudades del oeste y centro de Colombia. Entre las zonas afectadas se encuentran Pereira, Manizales y Cali, donde se registraron daños estructurales.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno colombiano, José Manuel Restrepo, expresó su solidaridad con las familias afectadas y destacó la prioridad de las tareas de rescate y asistencia.

“En este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas”, sostuvo Restrepo en X. El funcionario agregó: “Unidos superaremos esta emergencia”.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan con las tareas de rescate, asistencia y evaluación de daños en las zonas afectadas, mientras las autoridades avanzan con el relevamiento para determinar el impacto total del terremoto.

¿Cuáles fueron las consecuencias del temblor en Colombia?

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, y en algunas de ellas hubo daños materiales.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y, en la segunda ciudad, una de las torres de la catedral sufrió daños. “Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

Terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, “no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.