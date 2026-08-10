comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Terremoto en Colombia: el presidente Abelardo de la Espriella suspendió su agenda y convocó a un comité de emergencia

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, informó el mandatario a través de su cuenta de X.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Terremoto en Colombia.
Terremoto en Colombia. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para coordinar la respuesta ante los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas regiones del país. Además, confirmó que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a las víctimas.

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, informó el mandatario a través de su cuenta de X.

De la Espriella asumió la Presidencia hace apenas tres días en Cali, otra de las localidades golpeadas por el sismo, donde se registraron al menos 20 edificios derrumbados. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, aseguró el presidente.

El terremoto se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Contenido Recomendado

“Estaba en el sofá y de repente todo se vino abajo”:el relato del pánico tras el terremoto en España

“Estaba en el sofá y de repente todo se vino abajo”: el relato del pánico tras el terremoto en España

Terremoto en Indonesia:al menos 38 muertos, miles de evacuados y graves daños materiales

Terremoto en Indonesia: al menos 38 muertos, miles de evacuados y graves daños materiales
Terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

Las ciudades más afectadas por el terremoto

En Quibdó, capital del Chocó y la ciudad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas e importantes daños en distintas edificaciones.

El movimiento telúrico también se sintió con intensidad en varias ciudades del oeste y centro de Colombia. Entre las zonas afectadas se encuentran Pereira, Manizales y Cali, donde se registraron daños estructurales.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno colombiano, José Manuel Restrepo, expresó su solidaridad con las familias afectadas y destacó la prioridad de las tareas de rescate y asistencia.

“En este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas”, sostuvo Restrepo en X. El funcionario agregó: “Unidos superaremos esta emergencia”.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan con las tareas de rescate, asistencia y evaluación de daños en las zonas afectadas, mientras las autoridades avanzan con el relevamiento para determinar el impacto total del terremoto.

¿Cuáles fueron las consecuencias del temblor en Colombia?

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, y en algunas de ellas hubo daños materiales.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y, en la segunda ciudad, una de las torres de la catedral sufrió daños. “Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

Terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, “no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.

TerremotoColombia
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

    Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

  2. Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

    Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

  3. Un "muro de drones" contra Rusia:de qué se trata la nueva iniciativa de la OTAN

    Un "muro de drones" contra Rusia: de qué se trata la nueva iniciativa de la OTAN

  4. Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

    Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

  5. La ley laboral lo confirma:hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización

    La ley laboral lo confirma: hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar